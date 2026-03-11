Osuna pide "acuerdos y consensos" para evitar otra guerra de primarias en el PSOE de Extremadura

El secretario general del PSOE de Mérida y alcalde de la capital autonómica, Antonio Rodríguez Osuna, ha abogado este miércoles por buscar "acuerdos y consensos" que permitan articular una alternativa política "solvente" en Extremadura después de que hasta cuatro aspirantes se hayan postulado a las primarias del 11 de abril. Se trata de Soraya Vega, Álvaro Sánchez Cotrina, Manuel José González Andrade y Ramón Díaz Farias, a los que en las próximas horas se podría sumar Blanca Martín.

Rodríguez Osuna se ha pronunciado sobre el proceso interno a preguntas de los medios tras participar en el minuto de silencio por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo frente al Ayuntamiento de Mérida. El primer edil emeritense ha expresado su deseo de que el congreso concluya con una propuesta fuerte y cohesionada y ha insistido en la idea de la gestora de que el debate debe centrarse en el proyecto político y no en los nombres.

"El PSOE es un instrumento de servicio a la sociedad extremeña, y ese es el objetivo principal", ha señalado, subrayando que el reto pasa por construir una propuesta capaz de responder a las necesidades de la comunidad. En este sentido, Rodríguez Osuna ha agradecido a quienes han decidido presentarse para liderar el partido en la región, al considerar que se trata de un paso que exige "compromiso con el futuro del partido" en un momento en el que, según ha indicado, "no es fácil dedicar tiempo al proyecto regional".

En el PSOE no sobra nadie

El dirigente socialista ha recordado que este jueves concluye el plazo de presentación de precandidaturas y ha animado a los aspirantes a dialogar para explorar posibles acuerdos. A su juicio, todos los perfiles que han mostrado interés en concurrir al proceso interno son "muy válidos para el proyecto regional".

"En este PSOE no sobra nadie, cabe todo el mundo", ha afirmado Rodríguez Osuna, quien ha defendido la necesidad de reflexionar sobre los retos de la organización y, especialmente, sobre los desafíos que afronta la sociedad extremeña.

El "anhelo" de una candidatura única

Preguntado expresamente por la posibilidad de que el proceso desemboque en una candidatura única, Rodríguez Osuna ha reconocido que sería su "anhelo y deseo", aunque ha precisado que se trata de una opinión personal.

"Ojalá pudiera producirse una candidatura única", ha señalado, al tiempo que ha apelado a que los aspirantes puedan sentarse e intentar llegar a acuerdos que reduzcan el número de candidatos en unas eventuales primarias del PSOE extremeño.

En cualquier caso, el secretario general de los socialistas de Mérida ha insistido en que lo relevante es que el proceso concluya con un partido firme y unido que pueda ofrecer un proyecto político sólido para Extremadura. "Es lo que queremos todas y todos", ha concluido.