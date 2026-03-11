Soraya Vega registra su precandidatura a liderar el PSOE de Extremadura: "Que el partido esté tan vivo es muy buena noticia"

Soraya Vega ha registrado este miércoles su precandidatura para optar a la Secretaría General del partido en Extremadura, cargo que se disputará con Álvaro Sánchez Cotrina, Manuel José González Andrade y Ramón Díaz Farias. "Que el partido esté tan vivo es muy buena noticia", ha señalado a unas pocas horas de que se cierre el plazo, este jueves 12 de marzo, para registrar las propuestas.

La diputada autonómica y exportavoz del Grupo Socialista en la Asamblea ha acudido a la sede de Eugenio Hermoso acompañada de una veintena de militantes y cargos públicos, entre ellos la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, o la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Belén Fernández, ambas sustitutas de Miguel Ángel Gallardo en sus respectivos cargos. La concejala de Badajoz Nuria Cabanillas; la alcaldesa de Calamonte, Lola Enrique; su compañero en la Cámara autonómica Juan Ramón Ferreira o la dirigente feminista Marisa Tena también la han acompañado.

La socialista Soraya Vega atiende a los medios en Mérida, tras anunciar su precandidatura a liderar el PSOE de Extremadura / EUROPA PRESS

Contra el bloqueo

Vega ha reiterado que afronta el proceso con la intención de reforzar al PSOE como alternativa de gobierno en Extremadura y ha reivindicado la necesidad de que el debate interno que ahora se abre sirva para fortalecer al partido.

"En estos momentos de bloqueo al que nos está sometiendo la derecha, al que nos está sometiendo María Guardiola, y también la extrema derecha, el PSOE con este proceso profundamente democrático y con esta precandidatura decimos basta. Nos situamos enfrente para devolverle la dignidad a Extremadura, para devolverle a los extremeños y a las extremeñas el lugar que merecen, que es estar en el centro de la política, que es desbloquear las instituciones y que Extremadura vuelva a funcionar", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Cuatro candidaturas

Cuestionada sobre sus contrincantes en la carrera por la secretaría regional, Soraya Vega ha invitado a vivir el proceso de primarias con "normalidad y absoluto respeto". "Normalidad en el PSOE, somos el partido más democrático de este país y también de Extremadura. Normalidad y respeto por cuidar esta herramienta tan importante que tienen las extremeñas y los extremeños que es el PSOE", ha apuntado.

"Es una buena noticia que el PSOE que va a cumplir casi 147 años de historia esté tan vivo. Es una muy buena noticia que los ciudadanos y las ciudadanas de esta región entiendan que hay muchos compañeros del PSOE muy preocupados y muy ocupados también por seguir trabajando para seguir ofreciendo lo mejor a Extremadura", ha añadido.

Proceso de primarias

El plazo para registrar precandidaturas finaliza este jueves 12 de marzo. Además de Vega, también han anunciado su intención de concurrir el alcalde de Salorino y secretario general del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina; el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade; y el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias.

A ellos podría sumarse en las próximas horas la expresidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, que todavía no ha confirmado oficialmente si dará el paso.

Una vez cerrada la fase de registro, el calendario interno del partido establece la recogida de avales entre el 13 y el 24 de marzo. Cada aspirante deberá reunir el apoyo de entre el 12% y el 15% del censo de militantes para formalizar su candidatura. Esto es, entre 1.124 y 1.500 firmas. Si finalmente concurren varios candidatos, la militancia socialista elegirá al nuevo secretario general del PSOE de Extremadura en las primarias previstas para el próximo 11 de abril.