Yolanda García Seco y César Herrero arropan a Cotrina para "devolver la ilusión" al PSOE de Extremadura

"Yo no voy a ser ni el más sanchista de la historia ni el más antisanchista, soy autónomo y quiero hablar de Extremadura". Álvaro Sánchez Cotrina ha registrado este miércoles en la sede del PSOE de Extremadura su precandidatura para optar la secretaria general en sustitución de Miguel Ángel Gallardo. Lo ha hecho arropado por Yolanda García Seco, militante de la agrupación de Badajoz y exdelegada del Gobierno en Extremadura, y César Herrero Campo, de Moraleja, dos "referentes institucionales" con los que ha querido escenificar desde el primer momento un mensaje de cohesión territorial y unidad entre provincias tras las "grietas" que han dejado las anteriores contiendas.

"Es cierto que muchas veces no se entienden muy bien las primarias, pero yo sí entiendo las primarias y la gente que está conmigo también. Y queremos decirle a todo el mundo que no es tiempo de guerras, es tiempo de respetarnos, de abrazarnos y de seguir coincidiendo", ha señalado. Sánchez Cotrina es el primero de los cuatro aspirantes en registrar oficialmente su candidatura, un plazo que expira este jueves 12 de marzo. A la carrera sucesoria también se han postulado la diputada Soraya Vega; el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, y el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, a la espera de que la expresidenta de la Asamblea, Blanca Martín, confirme en las próximas horas si finalmente también da el paso.

Álvaro Sánchez Cotrina registra su precandidatura para optar a las primarias del PSOE de Extremadura. / El Periódico

Renuncia a la secretaría provincial

En declaraciones a los medios, Sánchez Cotrina ha avanzado que renunciará temporalmente a la Secretaría General del PSOE en la provincia de Cáceres, una decisión que ha justificado para evitar cualquier interpretación de ventaja orgánica en el proceso interno. Según ha explicado, formalizará esa renuncia este mismo jueves tras reunir a su ejecutiva provincial y al consejo territorial. "No quiero que nadie pueda pensar que utilizo la visibilidad del cargo para favorecer mi candidatura", ha señalado.

Tras postularse oficialmente, afronta ahora la fase de recogida de avales, que comenzará este viernes y en la que cada aspirante deberá reunir el apoyo de entre el 12% y el 15% del cuerpo electoral para poder concurrir a las primarias del 11 de abril. Pese a que se trata de un proceso exigente, Sánchez Cotrina confía en superar con holgura el umbral (1.124 avales) y de hecho, se ha fijado como objetivo para esta primera fase alcanzar el máximo numero permitido, en torno a 1.500.

Candidatura de unidad

El dirigente cacereño ha reivindicado su trayectoria política ligada al municipalismo, que a su juicio acredita ya un perfil capaz de "unir y cohesionar" a la organización. "Si alguien tiene claro que el objetivo no es ganarle a un compañero, sino ganarle a la derecha, ese soy yo", ha defendido tras recordar que como alcalde de Salorino ha ido ampliando mayorías absolutas hasta el punto que en el pueblo "ya no hay ni un solo concejal del PP ni de ninguna otra formación política".

Precandidatura Álvaro Sánchez Cotrina. / El Periódico

Cotrina ha recordado además que se alzó con la secretaría general de la provincia de Cáceres tras conseguir una candidatura de unidad en 2025 y avanza que ahora en el plano regional peleará para que el resto de compañeros vean en él a "esa persona que tiene la capacidad de cohesionar todos los proyectos políticos". "No creo en el partido de los amigos, pero mucho menos en el de los enemigos. Voy a pelear por esa candidatura de unidad y si no somos capaces de que haya cohesión o unidad en torno a una persona, habrá primarias con total normalidad", ha afirmado.

Proyecto político

El secretario provincial ha sostenido que su proyecto quiere situar el debate político en cuestiones como la sanidad rural, la educación o el desarrollo de los municipios, frente a lo que considera una excesiva polarización en la política nacional. "No vengo a hablar de Madrid, vengo a hablar de los médicos de los pueblos, de los colegios, de los institutos y de nuestras ciudades", ha señalado.

Noticias relacionadas

En ese discurso de autonomía política, Sánchez Cotrina ha querido marcar distancias tanto con las etiquetas internas del partido como con el debate nacional. "No voy a ser ni el más sanchista de la historia ni el más antisanchista de la historia", ha insistido, para subrayar que su prioridad será defender los intereses de la región. "Yo soy autónomo y quiero hablar de Extremadura", ha reiterado, al tiempo que ha asegurado que reivindicará "con uñas y dientes" los asuntos que afectan a la comunidad.