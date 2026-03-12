Blanca Martín confirma su candidatura a las primarias del PSOE de Extremadura

La expresidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha registrado este jueves su precandidatura a las primarias del PSOE de Extremadura. Apenas una hora antes de expirar el plazo marcado por la gestora, Martín ha confirmado lo que ya era un secreto a voces: competirá por el liderazgo regional del partido junto a Álvaro Sáchez Cotrina, Soraya Vega, Ramón Díaz Farias y Manuel José González Andrade.

"Después de reflexionar mucho y hablar con compañeros de las dos provincias, opto a la secretaria general por la cultura de proyecto regional", ha defendido. Martín ha acudido a la sede autonómica de Eugenio Hermoso arropada por el exdiputado cacereño José Ramón Bello y la concejala de Mérida Silvia Fernández. En declaraciones a los medios, ha reconocido que su paso al frente obedece a "un peso moral" que tiene que resarcir. "No lo hice en las anteriores y esta vez tenía que hacerlo", ha reconocido.

"Blanca, tira"

Asegura que han sido muchos los compañeros que le han dicho "Blanca, tira", y finalmente, ha optado por presentar su candidatura "con ilusión y la convicción de que esto lo podemos hacer todos juntos y juntas". "Si hay primarias, aquí no sobra nadie. Es decir, quien gane unas primarias no puede dejar al margen a una parte del partido, porque el objetivo no es el PSOE, sino esta región". "Esas son mis credenciales", ha defendido.

Atrás quedan, de momento, las expectativas de la gestora presidida por José Luis Quintana de buscar un candidato de consenso que evitara una nueva guerra interna. Finalmente, el proceso de primarias vuelve a abrirse como el mecanismo para resolver el liderazgo de la federación socialista extremeña tras meses de tensiones orgánicas que han desembocado en el peor resultado electoral de su historia en la región el pasado 21 de diciembre.

Cinco candidatos

Además de Blanca Martín, este mismo jueves también ha oficializado su registro Ramón Díaz Farias. Alcalde durante 23 años de Villanueva del Fresno y con seis mayorías absolutas a sus espaldas, opta a liderar el PSOE extremeño con la intención de superar las diferencias entre las ejecutivas provinciales de Cáceres y Badajoz y ser capaz de aglutinar a todos en un proyecto regional sin fisuras. "Vengo a intentar ser útil a este partido, a transformar la realidad del mismo, a volver a reconstruir, y a volver a ilusionar a nuestros militantes desde la base", ha indicado tras pasar por el registro en declaraciones recogidas por Efe.

RRSS

Entiende que es "necesario" que el PSOE se someta a un proceso de primarias, lo cual "obedece a que hay una estructura viva" dentro del nuestro partido y que "los militantes en cierto modo también están pidiendo otras cosas". No obstante, al igual que el resto de candidatos ha recalcado que no renuncia a que los socialistas extremeños se pongan de acuerdo "entre compañeros" para poder llegar a una candidatura única y de consenso.

Registro telemático

Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega registraron sus precandidaturas este pasado miércoles, mientras que Manuel José González Andrade, alcalde de Olivenza, ha optado por hacerlo también este jueves, pero de forma telemática.

Andrade da el paso con el objetivo de "volver a poner a la militancia en el centro", con un proyecto "ilusionante", y con la "esperanza de volver a ganar el futuro" para la comunidad. Según ha indicado en declaraciones recogidas por Europa Press, presenta su precandidatura con ganas y "también con algo de vértigo", pero "con la esperanza de volver a ilusionar a la militancia desde fuera", después del resultado electoral el pasado 21 de diciembre. No fue sólo una derrota, fue un mensaje contundente al PSOE. Saber leer e interpretar ese mensaje es lo que nos asegurará el éxito en el futuro", ha remacardo González Andrade.