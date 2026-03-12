Caja Rural vuelve a ser el patrocinador oficial del Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa de Jerez de los Caballeros

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, han renovado su convenio de colaboración y la entidad financiera

Caja Rural de Extremadura volverá a ser patrocinadora oficial del XXXVI Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa, que se celebrará del 7 al 10 de mayo en el Recinto Ferial de Jerez de los Caballeros.

Así se ha acordado después de la renovación de la colaboración entre la entidad financiera y el ayuntamiento templario en una firma entre el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo.

A través de este acuerdo, Caja Rural de Extremadura refuerza su respaldo a uno de los certámenes agroalimentarios más representativos del suroeste peninsular, referente del sector del ibérico y escaparate del ecosistema de la dehesa, motor económico y seña de identidad de la región.

Cortadores participantes en una pasada edición del Salón del Jamón de Jerez de los Caballeros. / EL PERIÓDICO

En virtud del patrocinio, la imagen corporativa de la entidad estará presente en el Recinto Ferial durante la celebración del evento. Asimismo, Caja Rural de Extremadura contará con un espacio propio de exposición y atención a clientes dentro del recinto, desde el que dará a conocer sus productos y servicios especializados para particulares, empresas y profesionales del sector agroalimentario.

El presidente de Caja Rural de Extremadura ha subrayado que «nuestro compromiso con el sector del ibérico es firme y sostenido en el tiempo. Apoyar el Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa supone respaldar a ganaderos, industriales y a todo el tejido económico vinculado a la dehesa extremeña, un modelo productivo que representa calidad, tradición y futuro».

Caballo ha recordado que esta implicación se materializa también en iniciativas propias de la entidad, como los Premios Espiga Jamón Ibérico DOP Dehesa de Extremadura, que reconocen la excelencia de uno de los productos más emblemáticos de la región, y la Feria Agroalimentaria Espiga, concebida como punto de encuentro para la promoción y comercialización del sector agroalimentario extremeño.

«Caja Rural de Extremadura ha estado siempre al lado del campo y de la industria agroalimentaria regional, y seguirá acompañando su evolución, apostando por la innovación, la competitividad y la proyección exterior de nuestros productos», ha añadido.

Con este patrocinio, la entidad reafirma su papel como agente financiero comprometido con el desarrollo económico y social de Extremadura, contribuyendo a fortalecer un evento que cada año consolida su posición como escaparate de referencia del jamón ibérico y del ecosistema de la dehesa.