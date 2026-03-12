CSIF reclama en Extremadura el cobro de las guardias para los empleados públicos de la Junta durante el permiso de embarazo y lactancia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura, organización sindical mayoritaria en la función pública, ha reclamado el cobo de las guardias durante el permiso de embarazo para las mujeres trabajadoras de la Junta, así como en el de lactancia para el conjunto de empleados públicos de la Administración autonómica, tras la acumulación de sentencias ganadas por este sindicato que reconocen el abono de estos conceptos.

Así lo ha planteado CSIF Extremadura en la reunión de negociación de medidas del I Plan de Igualdad de la Junta, del que actualmente está finalizando la fase de diagnóstico y para el que, en el marco de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha abogado por dar el impulso definitivo que permita cerrar cuanto antes este documento tan esperado e histórico.

El sindicato mayoritario de la Función Pública en la región ha defendido el abono de las guardias para los empleados públicos de la Junta durante el permiso de embarazo que disfruten ellas, y en el de lactancia, que indistintamente pueden disfrutar mujeres y hombres trabajadores de la Administración regional, en línea con lo que han dictaminado diversos fallos judiciales a favor de CSIF.

Embarazo semana a semana / Cedida

Además, se trata de una reivindicación que contemplan los planes de igualdad de otras comunidades autónomas, ha subrayado la secretaria de Igualdad y Responsabilidad Social de CSIF Extremadura, Amparo Galán.

La última sentencia judicial ganada por CSIF en este sentido es la del Juzgado ContenciosoAdministrativo 7 de Valencia que reconoce el cobro, por parte de una facultativa, de las guardias durante los periodos de exención de embarazo y lactancia, y en este último caso lo extiende hasta los doce meses del menor.

Se trata de que la exención de guardias o atención continuada durante el embarazo, el permiso maternal y el permiso de lactancia sean retribuidas “para que no exista merma retributiva alguna respecto de la situación previa” al embarazo y/o la lactancia, tal y como ha explicado Amparo Galán en su exposición sobre incorporar esta medida al Plan de Igualdad de la Junta de Extremadura en beneficio de las empleadas públicas de la Administración extremeña.