Educación mantiene las oposiciones de maestros de junio: "si no sacamos las plazas este año se perderían, ¿eso es de interés general o no?"

La Consejería de Educación sigue adelante con las oposiciones de maestros anunciadas para el próximo mes de junio. Lo ha asegurado esta mañana la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, a los medios durante su visita la Feria de la FP de Vegas Altas, La Serena y la Siberia.

Las dudas surgen porque el gobierno regional está en funciones y uno de los artículos (el número 5) de la Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece entre otras limitaciones de un gobierno en funciones «aprobar o publicar convocatorias de procesos selectivos de acceso o de provisión de puestos de trabajo, con carácter definitivo en ambos casos, para cualquier categoría de empleados público».

Sin embargo, la consejera apela a otros artículos de la misma normativa, como el número 2: "dice que el gobierno en ese periodo de transición debe continuar con la actividad ordinaria", ha destacado. Por ello, ha asegurado que un proceso selectivo que se convoca históricamente cada año es actividad ordinaria y que, además, se viene trabajando en el mismo desde octubre de 2025.

Además, según la consejera, ese mismo artículo señala que deben continuarse con todos los asuntos que sean "de interés general y de urgencia" y este proceso selectivo lo es, a su juicio, ya que el grueso de las 304 plazas que se ofertarán forman parte de la Oferta Pública de Empleo del año 2023 y cuentan con un máximo de tres años para sacarlas a oposición. "Si no las sacamos este año esas plazas se perderían, ¿eso es de interés general o no?", ha cuestionado. En este sentido, Vaquera ha señalado que la administración sigue trabajando en otros muchos procesos (admisión, transporte,...) para preparar el próximo curso académico, 2026-2027, para que los alumnos y los docentes tengan sus necesidades cubiertas en todos los ámbitos.

Por ambas razones, la consejera de Educación ha confirmado esta mañana que la Consejería de Educación mantiene las oposiciones y sigue trabajando en la convocatoria, anunciada inicialmente para mediados de este mes de marzo. "Estamos trabajando en la resolución, como todos los años y como se ha hecho históricamente", ha señalado.

Dudas tras los dos intentos de investidura

Su respuesta tiene especial relevancia tras varios días de silencio ante las dudas generadas en el ámbito docente después de los dos intentos fallidos de investidura la semana pasada que dejan a Extremadura en una situación inédita, con un gobierno regional en funciones desde hace más de dos meses sin visos de oficializarse y que tiene limitadas sus actuaciones, según fija la Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobada paradójicamente por el presidente popular José Antonio Monago.

Esa ley es precisamente la que genera suspicacias actualmente para las oposiciones para junio y es la razón por la que los sindicatos llevan desde hace varios días pidiendo a la administración pronunciarse sobre la situación.

Así, por su partre, el sindicato PIDE, aseguró en un comunicado el pasado miércoles, que, con una interpretación literal de la normativa de 2015, un Gobierno en funciones no podría aprobar la convocatoria del proceso selectivo de acceso al Cuerpo de Maestros, porque lo contrario, a su juicio, un escenario de «inseguridad jurídica» para miles de aspirantes si la Administración intentara seguir adelante sin respaldo legal suficiente. Por ello, exigía a la Junta que explique con claridad, transparencia y sin ambigüedades «si dispone de alguna vía legal» para convocar las oposiciones pese al actual contexto político.

Aún así, aunque aún hay plazo, considera si persiste el gobierno en funciones podría comprometer seriamente la convocatoria si esta situación política se prolonga más allá del 15 de abril. A partir de esa fecha considera que no habría tiempo material para cumplir con los plazos requeridos para poder realizar el acto de presentación y primer examen el 20 de junio, siguiendo la fecha anunciada por otras comunidades.

CSIF insta a sacar la convocatoria

Por su parte, el sindicato CSIF se mostró a principios de esta semana optimista y ha instado directamente a la Consejería de Educación a publicar en los próximos días la convocatoria de oposiciones docentes, tal y como, asegura, se anunció en la Mesa Sectorial del 19 de febrero (antes de las celebración de las sesiones de investidura fallidas). El sindicato, lejos de dudar, defiende que la oferta de empleo público ya aprobada ampara la convocatoria de 304 plazas de maestro, por lo que considera que el proceso debe seguir adelante aunque el Gobierno extremeño esté en funciones.

La organización reclama que la convocatoria se publique a mediados de marzo, como trasladó la Administración en la negociación, y sostiene que mantener el calendario es clave tanto para que las pruebas puedan celebrarse en junio como para preservar la alternancia con las oposiciones de Secundaria y FP el próximo año. Insiste en que el proceso debe continuar por el bien de la educación pública extremeña y de quienes llevan meses preparando las pruebas.

Por su parte, el sindicato ANPE también se ha hecho eco esta semana de la «inquietud, incertidumbre y desasosiego» generado entre el profesorado extremeño, entre interinos y aspirantes, pero también entre los docentes que deberán conformar los tribunales de oposición, y solicitó por escrito a la consejería que se pronunciara para «tranquilizar inmediatamente» a los compañeros y «aclarar la situación con una posición clara y concisa, alejada de interpretaciones, y con la seguridad jurídica necesaria para despejar cualquier duda».