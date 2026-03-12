La Junta invita a reflexionar sobre la "extensa" carga normativa y burocrática que tienen agricultores y ganaderos

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura en funciones, Mercedes Morán, ha invitado a a reflexionar sobre la "ardua, extensa y a veces duplicada" normativa a la que tienen que hacer frente agricultores y ganaderos.

"Especialmente, cargamos sobre ellos el peso de las distintas normativas ambientales a las que está sometido su trabajo", ha incidido durante su participación este jueves en Guadalupe (Cáceres) en la clausura del IV Curso de Derecho Agrario y Ganadero, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste.

La consejera ha remarcado la labor "primordial" y "en muchas ocasiones complicada" del sector agrario que trabaja con "incertidumbres".

De este modo, ha realizado un repaso por las directivas y normativas ambientales tanto europeas como nacionales. "Y es que vemos como en muchas ocasiones, la normativa nacional todavía va mucho más allá que la europea, añadiendo cargas y siendo excesivamente estricta", ha afirmado.

Ante ello, ha recordado que el Ejecutivo extremeño ha aliviado algunas de estas cargas mediante el Decreto Ley 5/2025 de 18 de septiembre de Ayudas extraordinarias y otras medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales acaecidos en Extremadura durante el verano de 2025 y en materia preventiva de incendios forestales.

Archivo - Varias personas observan uno de los incendios forestales en la provincia de León el pasado mes de agosto. / Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Así, ha explicado que se pasaron las actividades que estaban sometidas a autorización ambiental unificada, y que no requería de autorización por la normativa estatal básica, a comunicación ambiental autonómica o municipal, las conocidas como comunicaciones previas, y en algunos casos, dentro de las autorizaciones abreviadas, se redujeron sustancialmente los proyectos que estaban sometidos a evaluación ambiental.

Igualmente, la consejera ha añadido que, a estas normativas ambientales, el sector agro también está sometido a todas las normas ambientales y agronómicas marcadas por la PAC. "Nuestros agricultores y ganaderos deben afrontar la carga administrativa y burocrática de la PAC que se ha multiplicado con las condiciones del Pacto Verde", ha matizado, informa en nota de prensa la Junta.

"Se está llevando al agricultor o ganadero por un camino difícil, muchas veces inasumible y creo que, entre todos, debemos buscar las fórmulas para reconducir todo esto", ha incidido, al tiempo que ha añadido que a todo ello se suma la firma de acuerdos con países terceros que les provocan una "falta de competitividad".

Archivo - Imagen de archivo de un joven agricultor trabajando en el campo. / UNIÓN DE UNIONES - Archivo

"Desde aquí no podemos cambiar las normas de esos países, pero sí está en nuestra mano ser más flexibles con nuestros agricultores europeos, y por ende extremeños", ha añadido.

"Esto es lo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo: aliviar de cargas y aliviar la normativa ambiental en muchos casos excesivamente proteccionista", ha abundado; al tiempo que ha añadido que lo que buscan "desde un inicio y con vehemencia es el equilibrio". "Proteger nuestro inigualable entorno natural con el desarrollo social y económico de Extremadura", ha remarcado.