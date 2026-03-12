Los trenes entre Zafra y Sevilla se interrumpen dos semanas por obras de Adif

Los viajeros que utilizan la conexión ferroviaria entre Extremadura y Sevilla deberán realizar parte del trayecto por carretera a partir del próximo lunes, 16 de marzo, debido a obras de mejora en la línea. La medida afecta a los servicios de Media Distancia entre Zafra y Sevilla y se prolongará hasta el día 29.

Para mantener el servicio durante este periodo, Renfe ha programado 224 servicios de autobús. Según ha informado la compañía ferroviaria, esta reorganización pretende garantizar la movilidad de los viajeros mientras se ejecutan los trabajos previstos en la infraestructura ferroviaria.

Actuaciones en la línea Mérida-Los Rosales

Las obras se enmarcan en el plan de actuaciones que Adif está desarrollando en la línea Mérida-Los Rosales, uno de los ejes ferroviarios que conectan Extremadura con Andalucía.

En concreto, los trabajos se concentran en el tramo comprendido entre Zafra y Los Rosales, donde se están instalando nuevos sistemas para la gestión de la circulación ferroviaria. Estas mejoras forman parte de las actuaciones destinadas a modernizar la explotación de la línea y mejorar la regulación del tráfico ferroviario.

Servicios directos y con paradas intermedias

Durante las dos semanas que durarán las obras se habilitarán autobuses directos entre Zafra y Sevilla, además de otros servicios que realizarán el recorrido con parada en las estaciones intermedias de la línea.

Una vez concluyan estas actuaciones, Adif continuará desarrollando otros trabajos en la vía, lo que podría implicar ajustes temporales en los horarios ferroviarios mientras se completan las mejoras en la infraestructura.

Estas intervenciones forman parte de las actuaciones de modernización que se están ejecutando en distintas líneas ferroviarias que conectan Extremadura con el resto de la red ferroviaria estatal, con el objetivo de mejorar la operatividad y fiabilidad del servicio.

El ferrocarril extremeño en proceso de renovación

El sistema ferroviario regional se encuentra inmerso en un proceso de renovación que incluye mejoras en señalización, electrificación de tramos y renovación de vías, además de la construcción de nuevas infraestructuras vinculadas al corredor ferroviario de altas prestaciones entre Badajoz, Cáceres y Madrid.

Dentro de ese proceso, las líneas convencionales siguen recibiendo actuaciones destinadas a mejorar la fiabilidad del servicio y reducir incidencias, especialmente en los corredores que conectan la región con Andalucía o Castilla-La Mancha.

Un corredor estratégico entre Extremadura y Andalucía

La línea Mérida-Los Rosales constituye uno de los ejes ferroviarios que articulan la movilidad entre Extremadura y Andalucía. A través de esta conexión, los trenes permiten enlazar ciudades extremeñas con Sevilla, Córdoba o Málaga mediante transbordos en la red ferroviaria andaluza.

Los servicios de Media Distancia que circulan por esta línea ofrecen varias frecuencias semanales entre Mérida, Zafra y Sevilla, con tiempos de viaje que rondan las dos horas entre Zafra y la capital andaluza.

Además de su función para viajeros, esta infraestructura también forma parte de los corredores ferroviarios que conectan el suroeste peninsular con los nodos logísticos del sur de España.