CEX Capital y Uninde sellan su alianza para impulsar la primera Universidad Privada de Extremadura.

Los órganos de dirección de CEX Capital y UNINDE han aprobado su alianza para impulsar la puesta en marcha de la Universidad UNINDE en Extremadura, un acuerdo que se materializa con la entrada de CEX Capital como socio en la sociedad promotora del proyecto.

La operación ha sido autorizada por el Consejo de Administración de CEX Capital en su primera reunión de 2026, celebrada esta semana, en el marco de la estrategia de la sociedad de inversión de apoyar iniciativas con capacidad de generar actividad económica, conocimiento y oportunidades de desarrollo en la región.

Por su parte, el comité de dirección de UNINDE también dio el visto bueno a esta operación que nace con una decidida vocación de impulsar el conocimiento y el desarrollo empresarial de Extremadura.

Una iniciativa de calado estratégico en la región

CEX Capital ha examinado a través de sus equipos técnicos este proyecto y considera que se trata de una iniciativa de calado estratégico y con impacto real en el tejido empresarial de la región. Extremadura contará con una nueva entidad de referencia para impulsar la formación, la investigación, la colaboración en proyectos estratégicos o la captación de talento.

La Universidad UNINDE fue aprobada por las Cortes de Extremadura el pasado mes de octubre y desde entonces ha avanzado en los trabajos necesarios para iniciar su actividad académica en septiembre del presente año.

Antonio Rubio, en el centro, conversa con Ricardo Cospedal (director general de Uninde) y con Manuel Echanove (consejero) / S. GARCÍA

Entre las actuaciones desarrolladas destacan la elaboración de las memorias de sus titulaciones, la adquisición de infraestructuras, la conformación de su equipo académico y de gestión, así como la firma de convenios con instituciones y empresas con el objetivo de reforzar su implantación en el territorio y favorecer la conexión entre el ámbito universitario y el tejido productivo.

Ambas entidades firmarán en unos días un pacto de socios que refleje la participación de la CEX Capital en la empresa promotora de la universidad, UNINDE S.L. para acompañarla en su puesta en marcha y consolidación.

Con esta participación, CEX Capital refuerza su papel como socio estratégico en proyectos con impacto estructural en la economía regional, alineados con su misión de acompañar iniciativas empresariales que contribuyan al crecimiento, la modernización y la generación de oportunidades en Extremadura.

Sobre CEX Capital

CEX Capital es una sociedad de inversión orientada al desarrollo regional que impulsa el crecimiento de empresas vinculadas a Extremadura. Constituida en 1992 bajo el auspicio de la Casa Real, la entidad ha participado en cerca de 70 sociedades, generando una inversión inducida de más de 1.000 millones de euros y una facturación anual que supera los 1.400 millones de euros, contribuyendo a la creación de más de 5.500 puestos de trabajo. Su base accionarial, integrada por empresas líderes a nivel nacional y regional y con la implicación de la Junta de Extremadura, constituye uno de los principales activos diferenciales de la sociedad.