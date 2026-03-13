El Mideba visita al invicto BBK Bilbao

El Mideba afronta este fin de semana su decimosexta jornada en la Superliga BSR con el objetivo de mantener vivas sus opciones de acceder a la ‘Final Four’. Para ello deberá superar a uno de los equipos más sólidos del campeonato, el BBK Bidaideak Bilbao, que aún no conoce la derrota en la competición liguera.

El conjunto pacense visitará el Polideportivo de Txurdinaga este sábado a partir de las 18:00 horas. El equipo dirigido por Alexander Carrillo buscará una victoria que suponga la primera derrota de los bilbaínos en liga y que, al mismo tiempo, le permita seguir en la zona alta de la clasificación. Actualmente, los extremeños se encuentran a tres victorias del cuarto puesto, posición que da acceso a disputar la ‘Final Four’.

El equipo vasco llega al encuentro con dos partidos menos disputados que el Mideba y con pleno de victorias en los 13 encuentros ligueros que ha jugado hasta el momento. En el partido de ida, disputado en Badajoz, el conjunto bilbaíno se impuso por 18 puntos.

Noticias relacionadas

Tras las victorias logradas en la última jornada, ambos equipos afrontan un duelo exigente en el que el Mideba tratará de prolongar su buena dinámica y mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio.