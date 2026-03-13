Una persona muere cada 16 minutos en la lista de espera de la dependencia y Extremadura tiene la valoración más baja

Extremadura es la comunidad autónoma peor valorada en el sistema de dependencia en España. Así lo recoge el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, presentado este viernes en el Congreso de los Diputados, que sitúa a la región con 2,3 puntos en su escala de valoración, la puntuación más baja del país a cierre de 2025.

El informe, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, refleja además un retroceso significativo del sistema extremeño, que ha perdido tres puntos respecto al año anterior y se sitúa muy por debajo de la media nacional, fijada en 4,8 puntos. En el extremo opuesto se encuentra Castilla-La Mancha, que lidera la clasificación con 8,2 puntos.

La escala del observatorio evalúa el funcionamiento del sistema de dependencia en cada comunidad autónoma a partir de 20 indicadores relacionados con gestión, prestaciones y atención a las personas dependientes.

Más de 8.400 personas en lista de espera

El estudio señala que 8.420 personas permanecían en lista de espera en Extremadura al finalizar 2025, pendientes de resolución del grado de dependencia o del Programa Individual de Atención (PIA). La cifra supone un aumento de 1.633 personas respecto al año anterior, lo que representa el 13,55%, un porcentaje superior a la media nacional, situada en el 11,10%.

Además, la región no logra reducir su tasa de limbo, es decir, las personas con derecho reconocido que todavía no reciben prestación o servicio. Este indicador se sitúa en el 11,9% en Extremadura, por encima de la media estatal del 8,3%.

Más de 1.300 fallecidos en lista de espera

Durante 2025 1.313 personas murieron en Extremadura mientras aguardaban una prestación de dependencia. De ellas, 616 fallecieron sin que se hubiera resuelto su grado de dependencia y 697 ya tenían reconocido el derecho pero seguían esperando recibir la ayuda o el servicio correspondiente.

El observatorio subraya que esta cifra supone 43 fallecimientos más que el año anterior y confirma "una tendencia negativa en la mortalidad en lista de espera", lo que, a su juicio, evidencia un deterioro en la capacidad de respuesta del sistema.

Predominio de ayudas económicas

En cuanto al tipo de prestaciones, el sistema extremeño continúa apoyándose principalmente en ayudas económicas frente a servicios directos. La Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) es la más extendida, mientras que las prestaciones económicas vinculadas a servicios (PEVS) representan el 45,3% de la cartera. Estas ayudas están destinadas en su mayoría a servicios de ayuda a domicilio y tienen un coste medio de 343,4 euros mensuales.

Las ayudas a cuidadores familiares se sitúan en unos 223 euros mensuales de media.

El observatorio también detecta un descenso significativo en la teleasistencia, con 373 atenciones menos que el año anterior, así como una evolución negativa en el servicio de ayuda a domicilio, que representa solo el 2,1% de la cartera de servicios.

En conjunto, el 76,5% de las prestaciones del sistema en Extremadura corresponden a servicios de bajo impacto económico, como teleasistencia o ayudas económicas.

Impacto en empleo y financiación

El Sistema de Atención a la Dependencia genera actualmente 12.043 empleos directos en Extremadura, aunque en 2025 solo se creó un nuevo puesto de trabajo, muy lejos del crecimiento registrado el año anterior.

La inversión en el sistema ha alcanzado 258,6 millones de euros en 2025, financiados en un 41% por la Junta de Extremadura, un 45% por la Administración General del Estado y un 14% por los usuarios.

Según el informe, esa inversión genera 54,1 empleos por cada millón de euros invertido, una ratio superior a la media nacional, situada en 39,8 empleos.

Ámbito nacional

El informe señala que 32.704 personas murieron en España entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 mientras permanecían en lista de espera. De ellas, 17.994 estaban pendientes de que se resolviera su grado de dependencia y 14.710 ya lo tenían reconocido pero seguían esperando recibir una prestación o servicio.

Actualmente 258.167 personas permanecen en lista de espera en España, mientras que el tiempo medio de resolución de un expediente alcanza los 341 días, siete más que el año anterior.

Más de cuatro millones de personas atendidas

Según el informe, 1.784.369 personas tenían reconocida su situación de dependencia al finalizar 2025, con un incremento de 158.618 personas atendidas respecto al año anterior. Desde la creación del sistema, hace ya 19 años, más de cuatro millones de personas han recibido algún tipo de atención, mientras que unas 900.000 han fallecido estando en lista de espera.

Entre las prestaciones más habituales destaca la ayuda a cuidadores familiares, que representa el 44,6% de las atenciones, con 735.889 personas beneficiarias y una cuantía media de 264,55 euros al mes. Además, 66.246 personas reciben como única prestación la teleasistencia, apenas 273 más que el año anterior.

Críticas a la financiación del sistema

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha criticado que el Gobierno paralizara en 2024 el incremento de 600 millones de euros que había impulsado el Plan de Choque entre 2021 y 2023, lo que, a su juicio, ha limitado el desarrollo de servicios y prestaciones.

A pesar de ello, el gasto en dependencia alcanzó en 2025 un máximo histórico de 13.506,6 millones de euros, lo que representa el 0,8% del PIB, aproximadamente la mitad de lo que destinan de media los países de la Unión Europea.

La asociación advierte además de que la reforma del sistema de dependencia recientemente aprobada no incluye un incremento presupuestario, por lo que considera necesario aumentar al menos en 1.000 millones de euros la financiación en los próximos Presupuestos Generales del Estado para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones.