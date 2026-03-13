PIDE aplaude el cambio legal que daría seguridad jurídica a las oposiciones de maestro en Extremadura

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) aplaude que la Junta de Extremadura haya aprobado un decreto-ley para modificar la Ley 4/2015 y posibilitar la convocatoria de oposiciones de maestros de 2026 en la región, una decisión que, según la organización sindical, aporta certidumbre a miles de aspirantes.

En una nota de prensa difundida este viernes, PIDE ha agradecido la "agilidad" del Consejo de Gobierno al sacar adelante una modificación normativa que permitiría convocar con seguridad jurídica las pruebas de acceso al Cuerpo de Maestros previstas para 2026 en Extremadura.

El sindicato sostiene que el decreto-ley modifica la Ley 4/2015, de 26 de febrero, una norma cuyos límites considera que impedían convocar legalmente esas oposiciones y también dificultaban otras actuaciones ordinarias en los servicios públicos. La organización entiende que el cambio corrige ese obstáculo y evita un escenario de incertidumbre para los aspirantes.

En una comunidad como Extremadura, donde cada convocatoria de empleo público docente moviliza a miles de opositores y tiene impacto directo en la planificación personal, económica y familiar de quienes preparan las pruebas, cualquier cambio en las reglas del juego se sigue con especial atención.

"Certidumbre" para los aspirantes

PIDE ha defendido que sus opositores "necesitaban una absoluta claridad y transparencia para organizar su vida, su esfuerzo y su futuro profesional". Bajo ese argumento, la organización subraya que mantener sin cambios la normativa en un asunto de tanta trascendencia habría alimentado la desconfianza y la posibilidad de una eventual judicialización de la convocatoria.

En el ámbito educativo extremeño, donde las fechas, especialidades y bases de oposición condicionan durante meses la preparación de los aspirantes, la seguridad jurídica se ha convertido en una de las principales demandas del colectivo sindical.

Junto al respaldo a la decisión del Ejecutivo autonómico, PIDE ha cargado contra otras organizaciones sindicales. El sindicato lamenta que, "por intereses espurios o por desconocimiento de las normas jurídicas vigentes", se haya intentado, en su opinión, trasladar a los opositores una imagen de normalidad sin fundamento jurídico suficiente.

PIDE insiste en que su posición responde a un compromiso "con el profesorado, con la legalidad y con la transparencia" y añade que seguirá planteando dudas cuando entienda que existen motivos normativos para hacerlo.