Extremadura insta al Gobierno a rebajar impuestos “cuanto antes” para amortiguar el impacto de la Guerra en Irán

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha instado al Gobierno central a que, “cuanto antes”, tome medidas destinadas a amortiguar el golpe que el conflicto en Oriente Medio está teniendo ya en las economías de familias y empresas. Durante la presentación, este viernes, en la Cámara de Comercio de Cáceres, del cronograma de actuaciones de promoción internacional para 2026, Santamaría ha asegurado que desde la Junta de Extremadura se está observando con mucha “preocupación” el efecto que está teniendo este conflicto, “que cambia día a día y, desgraciadamente, a peor”. También se está analizando “qué medidas podríamos abordar, si bien, ha añadido, “el problema es de tal calado que tiene que ser abordado desde el Gobierno central”.

Un Ejecutivo que, ha considerado, “no termina de ponerse de acuerdo: parece que el Partido Socialista aboga por una bajada de impuestos y por no intervenir los mercados; y Sumar, al revés, no quiere bajar los impuestos y quiere intervenir los mercados”. El consejero ha recordado el importante peso que tienen los tributos en la composición del precio de los carburantes: “entre el 43% y el 45% del coste del gasoil son impuestos que recauda el Gobierno de España, como el impuesto a los hidrocarburos o el IVA. Y en el caso de la gasolina, entre el 47% y el 52%”.

“Desde nuestro punto de vista, la solución pasa por una bajada de impuestos generalizada”, porque el encarecimiento “afecta tanto a las empresas como a las familias". Un recorte de la fiscalidad que se complementaría "con medidas más quirúrgicas”. Entre estas últimas ha incluido la posibilidad de establecer “ayudas directas a sectores especialmente afectados, como el transporte, la logística o el agroalimentario”.

Santamaría ha aducido que otros países europeos, como Portugal, ya han optado por este tipo de medidas. “No nos olvidemos de que, cuanto más se encarece el petróleo, más dinero recauda el Gobierno de España y lo pagamos los empresarios y las familias”, ha insistido el responsable extremeño de Economía. “Cada día que pasa tenemos un problema más grande todos los españoles. No sé a qué están esperando, sinceramente”. “Insto al Gobierno de España a que, por favor, tome medidas cuanto antes. Y serias, de calado”, ha remachado.

Valoración de CCOO

Por su parte, el sindicato CCOO de Extremadura ha mostrado su preocupación por los efectos negativos del previsible repunte de la inflación que provocará la guerra de Irán. A la hora de valorar el dato del IPC conocido hoy, de un 2,5 por ciento interanual en la región, ha resaltado que este no "no recoge todavía el alza que ya están experimentando los precios, especialmente en el caso de los combustibles, pero que al final se trasladará a toda la cesta de la compra".

Igualmente, este sindicato ha subrayado, a través de una nota de prensa, que ya ha trasladado al Gobierno "su preocupación por el incremento injustificado de los precios de la gasolina y del diésel que se viene produciendo desde el inicio del conflicto". Estas empresas, ha defendido, "están aprovechando la situación para impulsar sus márgenes de beneficio, como ya hicieron en 2022, cuando Rusia inició la guerra contra Ucrania".