Unidas pide un pleno para fiscalizar a la Junta: "PP y Vox están secuestrando la Asamblea"

Unidas por Extremadura ha registrado este jueves en la Asamblea una solicitud de sesión plenaria no programada con el objetivo de someter a control al Gobierno autonómico en funciones y conocer qué decisiones está adoptando en esta etapa de incertidumbre política. La diputada Nerea Fernández ha defendido la iniciativa alegando que la oposición no puede permanecer “paralizada” mientras, a su juicio, la Junta sigue actuando en asuntos sensibles sin la debida rendición de cuentas.

Fernández ha dicho que se trata de una situación inédita en Extremadura y ha justificado la petición en la necesidad de que la Cámara mantenga su papel de fiscalización. “Lo que queremos hacer es que la Asamblea pueda tener control sobre el Gobierno, aunque esté en funciones, porque queremos hacer nuestro trabajo”, ha afirmado. En este sentido, ha cargado contra PP y Vox, a los que ha acusado de estar “secuestrando la Asamblea y la soberanía del pueblo extremeño por puro capricho electoral”.

La parlamentaria de Unidas ha enmarcado esta situación en la falta de acuerdo entre los grupos de la derecha para formar Gobierno y ha asegurado que esa falta de entendimiento está teniendo consecuencias directas sobre la comunidad. “Extremadura está secuestrada por la ineficacia y la ineptitud del Gobierno de María Guardiola y, sobre todo, por un capricho electoral de Génova y de Feijóo, que no beneficia en absoluto a Extremadura”, señaló.

Medidas

Fernández defendió que la convocatoria del pleno serviría para aclarar qué medidas está tomando el Ejecutivo autonómico en funciones y con qué cobertura legal. Ha cuestionado decisiones recientes como la convocatoria de oposiciones o la gestión de ayudas vinculadas a los temporales de febrero. También se ha referido a la modificación de la norma que delimita qué puede hacer un gobierno en funciones, una iniciativa que busca “suplir esa falta de legalidad” y adaptar la norma “a su propio beneficio”.

La diputada ha indiciado en que la oposición necesita respuestas sobre asuntos que afectan de forma directa a la ciudadanía extremeña, entre ellos las oposiciones, las ayudas por los temporales, la situación de la residencia de mayores de La Granadilla o el posible impacto de la guerra en las exportaciones de la región. “Queremos saber qué medidas van a tomar o qué posiciones van a tener”, ha resumido.

Para Fernández, la comunidad autónoma no puede permitirse prolongar esta situación durante meses. “No podemos estar paralizados desde octubre hasta mayo”, ha advertido, antes de insistir en que la responsabilidad del bloqueo no corresponde a la oposición, sino “a la falta de entendimiento que tienen tanto PP como Vox porque están a su ajedrez electoral nacional y no a lo que les interesa a los extremeños y a las extremeñas”.

Sobre la tramitación de la iniciativa, explicó que la solicitud deberá pasar ahora por la Mesa y por la Junta de Portavoces del día 12, donde tendrá que ser calificada. Unidas confía en que salga adelante. “Nosotras lo que queremos hacer es trabajar ya y que no nos den portazo”, afirmó Fernández, quien lamentó que la Asamblea, “donde reside la soberanía del pueblo extremeño”, esté “completamente paralizada, bloqueada y secuestrada”.