La Universidad de Extremadura gana la XVI Liga de Debate Interuniversitario del G-9

La Universidad de Extremadura se ha proclamado vencedora de la XVI Liga de Debate Interuniversitario del Grupo 9 de Universidades (G-9), cuya final se ha celebrado este viernes, 13 de marzo, en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.

El equipo ganador ha estado formado por los estudiantes Guillermo González Mimbrero, José Briegas Hernández, Abraham de Lucas Díaz, Ana Fernández Cantero e Iván Bonilla Cáceres, que se impusieron en la final a la Universidad de Zaragoza tras superar las distintas rondas del torneo.

El tema elegido para esta edición ha sido “¿Está la juventud perdiendo su capacidad de diálogo en la era de las redes sociales?”. Sobre esta cuestión debatieron los dos equipos finalistas ante el jurado, defendiendo argumentos a favor y en contra.

Valor formativo

Durante la apertura de la jornada, la rectora de la Universidad de Zaragoza y presidenta del Grupo 9 de Universidades, Rosa Bolea, subrayó el valor formativo de esta competición para el alumnado. Destacó que, en un contexto marcado por la inmediatez, los participantes han apostado por “la profundidad, el análisis y la escucha activa”, además de poner en práctica habilidades como la búsqueda de información veraz, la investigación, la rapidez de réplica y el respeto al adversario.

El torneo comenzó el miércoles en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza con la celebración del X Certamen “Mejor Discurso” G-9, que planteó la pregunta “A la hora de salir, ¿tardeo o noche?”. El ganador fue Adrián Ruiz Elvira, estudiante del grado de Ciencias de la Universidad Pública de Navarra, que volvió a pronunciar su intervención en la jornada final celebrada en las Cortes de Aragón.

Ya el jueves, los equipos de las diez universidades del G-9 disputaron en el Paraninfo las distintas rondas clasificatorias, de las que salieron los dos finalistas: la Universidad de Extremadura y la Universidad de Zaragoza.

Nuevos oradores

La Liga de Debate Interuniversitario del G-9 es una actividad consolidada dentro del ámbito universitario y cuenta con una amplia proyección. En su fase local moviliza cada año a cientos de estudiantes de las diez universidades participantes, contribuyendo a formar a nuevos oradores en disciplinas de retórica, argumentación y pensamiento crítico.

El certamen contempla un premio de 2.000 euros para el equipo ganador, 1.000 euros para el subcampeón y un galardón individual de 250 euros para el mejor discurso.

El Grupo 9 de Universidades, creado en 1997, está integrado por las universidades públicas únicas en sus respectivas comunidades autónomas, entre ellas la Universidad de Extremadura, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universitat de les Illes Balears, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Oviedo, la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Murcia, junto a otras instituciones colaboradoras.

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