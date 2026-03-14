1.500 extremeños tienen prescrito un fármaco tipo Ozempic para adelgazar

La obesidad afecta ya a una de cada cuatro personas en España. Está considerada la epidemia del siglo XXI: supone un riesgo para la salud porque está relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes hígado graso, artrosis e incluso con varios tipos de cáncer y también una factura elevada para la sanidad pública, ya que se lleva en torno al 10% del gasto sanitario.

Combatirla requiere de un abordaje al que puede contribuir un nuevo fármaco revolucionario que ha llegado recientemente a la sanidad. No está financiado por el Sistema Nacional de Salud (SES), pero ya está siendo prescrito por muchos facultativos.

Una caja de la presentación de Wegovy. / El Periódico

Se trata de Wegovy, una presentación con la misma molécula que el conocido Ozempic, que ya tienen prescrito en el Servicio Extremeño de Salud (SES) 1.500 pacientes, según datos facilitados por la Consejería de Salud, aunque no está financiado y su coste puede alcanzar los 300 euros mensuales.

El origen de este nuevo fármaco está en la historia del propio Ozempic. Fue en el año 2017 cuando la farmacéutica danesa Novo Nordisk empezó a comercializar el medicamento Ozempic para tratar la diabetes tipo 2. Pero enseguida se descubrió, por la promoción de numerosas celebridades de Estados Unidos, que este fármaco tenía el efecto secundario milagroso de ayudar a adelgazar, lo que comenzó a generar problemas de suministro en las farmacias para aquellos enfermos de diabetes que realmente lo necesitaban. Y todo ello pese a los avisos de los expertos y también del propio SES, que ha advertido de que el uso de cualquier medicamento en condiciones diferentes a las autorizadas se debe hacer «siempre en situaciones excepcionales y por supuesto bajo seguimiento médico».

Wegovy

Ante este ‘boom’, los mismos fabricantes no tardaron en lanzar Wegovy, una nueva presentación que usa la misma molécula que Ozempic pero más potente y que ya se comercializó específicamente para el tratamiento de la obesidad. En España se autorizó su uso en mayo de 2024 y en Extremadura hay actualmente 1.500 usuarios que tienen prescrito este fármaco para adelgazar, según los datos de la Consejería de Sanidad. No se contabilizan ahí las recetas prescritas por la sanidad privada.

Wegovy es un medicamento que contiene el principio activo llamado semaglutida, similar a una hormona de origen natural denominada péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) que se libera desde el intestino después de comer. Este fármaco actúa, por un lado, sobre el sistema nervioso central reduciendo la sensación de apetito e incluso el impulso por la comida basura. Y, además, disminuye la velocidad con la que el estómago se vacía, con lo cual aumenta la sensación de saciedad.

Este es uno de los medicamentos que receta el SES, pero no es el único autorizado en España contra la obesidad. La competencia por dominar este mercado es tan feroz que la Comisión Europea acaba de autorizar una triple dosis de Wegovy que podría lograr una pérdida de peso superior a la formulación original.