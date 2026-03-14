Comprar una vivienda sale más barato que alquilar en Badajoz y Cáceres, según Idealista

En Badajoz y Cáceres, pagar una hipoteca resulta hoy más barato que afrontar un alquiler, según un estudio de Idealista. La diferencia alcanza el 39% en la capital pacense y el 32% en la cacereña, aunque el acceso a la compra sigue condicionado por el ahorro previo exigido.

Badajoz y Cáceres, por debajo del alquiler

El estudio del portal inmobiliario Idealista sitúa a las dos capitales extremeñas entre las ciudades donde la compra de vivienda, una vez conseguida la financiación, supone un desembolso mensual inferior al arrendamiento. En el caso de Badajoz, la cuota hipotecaria media para una vivienda de dos dormitorios se queda en 410 euros al mes, mientras que el alquiler de un inmueble similar asciende a 668 euros.

La brecha también es notable en Cáceres. Allí, el pago mensual de una hipoteca para una vivienda comparable alcanza los 437 euros, frente a los 647 euros del alquiler. Según esos datos, la diferencia entre ambas fórmulas se sitúa en el 32% a favor de la compra.

La fotografía que dibuja el informe refuerza una percepción cada vez más extendida en el mercado residencial: en muchas ciudades españolas, especialmente fuera de los grandes focos de presión inmobiliaria, adquirir una vivienda puede resultar más asumible mes a mes que permanecer en el mercado del alquiler. En Extremadura, donde los precios siguen lejos de los grandes núcleos como Madrid, Barcelona o Palma, esa distancia se percibe con claridad en las dos capitales provinciales.

El ahorro previo, la gran barrera

Sin embargo, el propio informe advierte de que la cuota mensual no es el principal obstáculo para acceder a la propiedad. La dificultad está en reunir el capital inicial que exigen las entidades financieras y los gastos asociados a la operación. A escala nacional, Idealista calcula que para comprar una vivienda de dos dormitorios hacen falta de media 64.568 euros de ahorro previo.

En ese contexto, Badajoz aparece precisamente entre las capitales españolas donde menos dinero previo se necesita para comprar. Según el estudio, una familia debe aportar unos 37.862 euros para poder optar a la financiación. Solo presentan exigencias más bajas ciudades como Zamora, Jaén, Lleida o Palencia.

Ese dato sitúa a la capital pacense en una posición relativamente más accesible dentro del mercado nacional, aunque no elimina la barrera de entrada para muchos hogares, sobre todo jóvenes o familias con menor capacidad de ahorro. En el teórico ahorro mensual frente al alquiler se encuentra una ventaja, pero esa ventaja no siempre basta para dar el salto a la compra.

Una tendencia extendida en España

El informe señala que, en el conjunto del país, pagar una hipoteca es de media un 36% más barato que costear un alquiler. La cuota hipotecaria media para una vivienda de dos dormitorios se sitúa en 698 euros mensuales, mientras que el alquiler alcanza los 1.088 euros.

Idealista sostiene además que esta diferencia se reproduce en casi todas las capitales españolas. La única excepción es San Sebastián, donde la cuota hipotecaria resulta un 10% más cara que el alquiler. En el extremo contrario aparece Segovia, con la mayor brecha a favor de la compra, seguida de Ceuta y Lleida.

Entre los grandes mercados urbanos, Valencia y Barcelona son las ciudades en las que la cuota hipotecaria ofrece mayor ventaja frente al alquiler, con una diferencia del 38%. Después figuran Sevilla, Bilbao, Alicante y Madrid. En cambio, en Palma la distancia apenas es del 1%, y en Málaga se queda en el 16%.

El contexto extremeño

Para el lector extremeño, la comparación entre Badajoz y Cáceres deja una conclusión clara: la compra parece hoy más competitiva que el alquiler en términos de gasto mensual. No obstante, esa ventaja debe leerse con cautela. La operación depende de que el comprador pueda asumir la entrada, los impuestos y los gastos de formalización, además de cumplir las condiciones de financiación bancaria.

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En una comunidad donde el acceso a la vivienda preocupa de forma creciente, sobre todo entre los jóvenes, los datos abren un debate de fondo: no solo cuánto cuesta vivir en alquiler o comprar, sino quién puede permitirse reunir el colchón económico necesario para entrar en el mercado. Ahí, más que en la cuota mensual, sigue estando la gran frontera.