La destrucción de 800 nidos pone en peligro a las aves migratorias en Extremadura

SEO/BirdLife ha denunciado la destrucción masiva de nidos de aves migratorias en Extremadura durante las últimas semanas y ha asegurado que, solo en tres casos detectados, se han eliminado 800 nidos. La organización ha reclamado además una reunión urgente con la Junta para abordar estos hechos y reforzar la protección de estas especies.

La entidad ha lanzado la campaña SOSNidos para pedir la colaboración ciudadana y animar a vecinos y colectivos a informar y denunciar este tipo de actuaciones en sus municipios. Según ha explicado, muchas de las incidencias detectadas se han producido en obras de rehabilitación de edificios, en su mayoría públicos, aunque sostiene que estos trabajos podrían haberse ejecutado de forma compatible con la conservación de los nidos.

Entre los casos señalados por SEO/BirdLife figuran la Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo, el instituto Maestro Juan Calero de Monesterio y el colegio público de Aliseda, donde, según la organización, las intervenciones han llegado a afectar a colonias de más de 200 nidos.

Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO/BirdLife en Extremadura, ha advertido de que "posiblemente cientos o miles de parejas de aves migratorias como aviones comunes, vencejos y golondrinas no podrán sacar adelante este año sus puestas de reproducción".

Nidos protegidos todo el año

SEO/BirdLife ha recordado que los nidos de estas aves están protegidos durante todo el año, incluso cuando no están ocupados. Ha precisado que especies como las golondrinas, los aviones, los vencejos y las cigüeñas cuentan con amparo legal a través de la Directiva Europea de Aves, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el Convenio de Berna.

Asimismo, ha subrayado que todas ellas están incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), una figura que reconoce su valor ecológico y obliga a una atención específica para su conservación.

La organización ha incidido en que las excepciones para permitir la retirada de nidos son muy limitadas y solo pueden aplicarse, según ha señalado, por razones de seguridad o salubridad pública. En esos supuestos, ha añadido, la autorización solo podría afectar de manera puntual a algunos nidos y nunca impedir la nidificación.

Petición de explicaciones a la Junta

SEO/BirdLife ha criticado la "pasividad" de las administraciones ante estos casos y ha considerado necesario revisar las excepciones que se están concediendo en Extremadura. Por ello, ha solicitado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible una reunión urgente para analizar las actuaciones denunciadas, estudiar medidas inmediatas de protección y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Además, la ONG ha reclamado a la Junta información ambiental sobre el número y alcance de las autorizaciones excepcionales concedidas en los últimos años para eliminar nidos, así como los motivos alegados y la justificación de la supuesta ausencia de alternativas.

La entidad también ha denunciado que en algunos de los lugares donde se han retirado nidos se han instalado redes, cables o planchas metálicas para impedir la nidificación. Según ha documentado, algunos ejemplares han quedado atrapados en estas mallas.

Cardalliaguet ha lamentado que "es inadmisible que colegios, ayuntamientos e incluso la propia administración ambiental estén dando ejemplo de eliminación de nidos urbanos en lugar de promover alternativas de convivencia". A su juicio, estas actuaciones están expulsando a miles de aves de pueblos y ciudades y reduciendo además la presencia de especies que actúan como aliadas naturales frente a insectos y mosquitos.

SOSNidos y alternativas

SEO/BirdLife ha insistido en que existen soluciones para compatibilizar las obras de rehabilitación con la conservación de la fauna silvestre. También ha defendido la aplicación de medidas alternativas a la retirada, destrucción u obstrucción de nidos en la mayoría de los casos en los que su presencia genera molestias en edificios y estructuras.

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La organización ha explicado que estas propuestas están recogidas en una publicación disponible en su página web, dirigida a profesionales y orientada a favorecer la convivencia entre las intervenciones urbanas y la protección de las aves.