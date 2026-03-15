El embajador de Canon que descubrió el potencial natural de Extremadura: "Una biodiversidad impresionante"

Extremadura es uno de esos lugares que a veces sorprenden incluso a quienes llevan años recorriendo el mundo con una cámara. Eso es precisamente lo que le ocurrió al fotógrafo leonés Néstor Rodan, embajador Canon Pro Master en España, cuando comenzó a descubrir el potencial natural de la región.

Acostumbrado a fotografiar fauna y paisajes en distintos rincones del planeta, Néstor Rodan llegó a Extremadura casi por casualidad. Un amigo fotógrafo de Cáceres le animó a recorrer algunos de los espacios naturales de la región y pronto se dio cuenta de que estaba ante un territorio con enormes posibilidades para la fotografía de naturaleza.

“Me sorprendió muchísimo lo que tiene Extremadura”, explica. “Había estado en Cáceres, sí, pero nunca había venido aquí a hacer fotos. Cuando empiezas a recorrer la región descubres una biodiversidad impresionante”.

Águila perdicera fotografiada en Extremadura / Néstor Rodan y José Angel Cortés

Un territorio lleno de posibilidades

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del fotógrafo es la variedad de escenarios naturales que ofrece la región. Los grandes embalses, los bosques del norte de Cáceres, las dehesas y la riqueza de especies convierten a Extremadura en un destino especialmente atractivo para quienes buscan fotografiar naturaleza.

“Extremadura es uno de los lugares de España con más agua y embalses, y eso se nota en la biodiversidad. Hay aves, mamíferos y paisajes que para un fotógrafo son una auténtica maravilla”, señala.

Además, el entorno rural y la tranquilidad de muchas de sus comarcas permiten realizar este tipo de fotografía con respeto hacia los animales y los ecosistemas.

Fotografía con impacto local

Néstor Rodan no concibe la fotografía de naturaleza solo como una actividad artística o técnica. Para él también debe tener un impacto positivo en los territorios que visita.

Por eso, en sus proyectos intenta trabajar con profesionales locales, como el fotógrafo extremeño José Angel Cortés, y colaborar con empresas y alojamientos de la zona.

“Cuando venimos a fotografiar también nos alojamos aquí, comemos aquí y trabajamos con gente de la zona”, explica. “La idea es que la actividad genere riqueza en el territorio”.

Este enfoque encaja con un modelo de turismo cada vez más demandado: viajes centrados en la naturaleza, el respeto ambiental y las experiencias auténticas.

Como embajador de Canon, Rodan participa en eventos y proyectos relacionados con la fotografía de naturaleza. Su papel no se limita a utilizar equipos de última generación, sino también a transmitir una forma responsable de mirar el entorno. “Cuando trabajas con Canon tienes acceso a tecnología increíble, pero también existe una responsabilidad: mostrar la naturaleza de forma respetuosa y enseñar a otros fotógrafos cómo hacerlo”, explica.

Ánades reales fotografiados en Extremadura / Néstor Rodan y José Angel Cortés

Un destino aún por descubrir

Para Rodan, uno de los grandes valores de Extremadura es que sigue siendo un territorio relativamente poco masificado.

Mientras otras zonas turísticas de España viven una fuerte presión de visitantes, aquí todavía es posible encontrar paisajes tranquilos y espacios naturales bien conservados.

“El turismo que tenemos en España muchas veces es muy masificado”, afirma. “Extremadura, en cambio, tiene la oportunidad de apostar por un turismo de naturaleza más sostenible y de mayor calidad”.

Una apuesta en la que la fotografía puede desempeñar un papel importante. Porque cada imagen no solo captura un instante, sino que también ayuda a mostrar al mundo la riqueza natural de un territorio que, para muchos fotógrafos, sigue siendo uno de los grandes secretos de la península.

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Todas las fotografías que acompañan este reportaje han sido tomadas por el propio Néstor Rodan y Jose Cortes en distintos puntos de Extremadura, capturando aves y fauna salvaje que forman parte del patrimonio natural de nuestra comunidad.