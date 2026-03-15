González Andrade da un paso atrás en el PSOE extremeño y se suma a Sánchez Cotrina

El precandidato a la secretaría general del PSOE de Extremadura Manuel José González Andrade ha anunciado este domingo que da un paso atrás en su aspiración de liderar el partido y que se integra en el proyecto político de Álvaro Sánchez Cotrina, con quien ha asegurado compartir un mismo modelo de organización.

González Andrade, alcalde de Olivenza y presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), ha explicado en declaraciones a los medios que, desde que presentó su precandidatura, ha percibido un "clamor de la militancia" a favor de un acuerdo entre los aspirantes para evitar una confrontación interna.

El pasado viernes ya había avanzado su intención de sentarse a hablar con el resto de precandidatos para explorar "algún tipo de acuerdo" que evitara unas primarias con cinco nombres en liza, un escenario que, a su juicio, podía "tensionar" al partido y provocar una "ruptura importante".

Un proyecto común abierto a más incorporaciones

Tras esos contactos, González Andrade ha confirmado finalmente su incorporación a la candidatura de Sánchez Cotrina, al considerar que es con él con quien ha encontrado mayores coincidencias políticas y organizativas.

Según ha defendido, el resultado de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre dejó en Extremadura un "mensaje contundente de cambio", no solo en las caras, sino también en las formas de hacer política dentro del partido.

"Una renovación desde abajo que, al final, hemos entendido, en este proceso de consenso, que podemos representar Álvaro y yo", ha subrayado.

El dirigente socialista ha señalado además que este proyecto conjunto "empieza hoy", que permanece abierto al resto de candidaturas y que no entiende de divisiones territoriales entre las dos provincias extremeñas.

Rechazo al debate provincial

En ese sentido, ha rechazado cualquier lectura en clave provincial del proceso interno. "Si podemos tener incluso dos nacionalidades, ¿cómo vamos a poner la frontera con la provincia de Cáceres? Esto no va de provincias", ha sostenido.

A su juicio, el concepto provincial "atenta contra los principios del Partido Socialista", porque no se puede valorar a un militante en función de su lugar de nacimiento.

González Andrade también ha querido remarcar que tanto su precandidatura como la de Sánchez Cotrina han surgido "de manera autónoma, sin ninguna tutela y sin ningún 'dedazo' de nadie", y ha insistido en que el objetivo del proyecto común pasa por impulsar una "renovación desde abajo" y devolver el protagonismo a la militancia.

Con este movimiento, la carrera por la secretaría general del PSOE de Extremadura queda reducida a cuatro precandidatos: Álvaro Sánchez Cotrina, Soraya Vega Prieto, Ramón Díaz Farias y Blanca Martín Delgado.