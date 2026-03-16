La Asociación Española Contra el Cáncer muestra su rechazo al patrocinio de Philip Morris en la cátedra de investigación cardiovascular de la Universidad de Extremadura

La Asociación Española Contra el Cáncer expresa su profunda preocupación y rechazo a que la Cátedra de Investigación para la Reducción del Riesgo Cardiovascular de Extremadura (CIRRCE), promovida por la Universidad de Extremadura, sea financiada por la tabacalera Philip Morris International.

El tabaco es responsable de más de 63.000 muertes el año pasado y es la primera causa de muerte evitable en España y el mundo. Es el producto que más cáncer provoca siendo responsable de más de 16 tipos de cáncer y mata a la mitad de quien lo consume. Sin su consumo se podría reducir hasta el 30% de las muertes por cáncer. Estos son algunos datos que provocan que la Asociación muestre su incredulidad e incomprensión a que la industria tabacalera apoye una cátedra que ayuda a mejorar la investigación y la atención sanitaria en Extremadura frente a uno de los grandes problemas de salud de nuestra sociedad: las enfermedades cardiovasculares.

Explotación cultivada de tabaco. / Toni Gudiel

La Asociación considera que se debe reflexionar sobre la incongruencia que supone que la industria que comercializa e impulsa productos que causan enfermedad y perjudican la salud apoye una cátedra que tiene en la investigación y el cuidado de la salud su razón de ser. Además de permitir que la industria tabacalera alcance un ámbito juvenil y fundamental para el presente y futuro de la sociedad como es el universitario. Desde la Asociación se apela a la responsabilidad institucional de la Universidad de Extremadura para reconsiderar el apoyo de la industria tabacalera a esta cátedra. De igual forma se apela a la responsabilidad de la Diputación de Cáceres que también apoya esta cátedra. Nos unimos a la postura del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), del que forma parte integrante la Asociación Española Contra el Cáncer, y que exige que universidad y salud pública se protejan frente a los intereses de la industria tabaquera.

La salud de los jóvenes

La infancia y la adolescencia son etapas vulnerables en las que es más fácil adquirir conductas perjudiciales para la salud. El 80% de los casos de tabaquismo comienzan antes de los 18 años y se perpetúan debido a la dependencia a la nicotina. Según la encuesta ESTUDES uno de cada cuatro estudiantes de 12 y 13 años declara haber consumido alguna vez en su vida cigarrillos electrónicos (25,2%). Mientras que en los estudiantes de 14 a 18 años el porcentaje aumenta a 54,6%.

La Asociación lleva tiempo explicando y avisando de cómo la industria del tabaco trata de blanquear su imagen y legitimarse ante la sociedad, como reflejó en el ‘Estudio sobre el marco regulatorio europeo y español de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco y nicotina’, con especial foco en los más jóvenes, pero también en áreas de conocimiento como son las universidades. “Luchar contra el tabaquismo es luchar contra el cáncer y fomentar la salud". Por eso apoyamos todas las medidas legislativas y sociales que reduzcan su consumo y protejan a la población” afirman desde la Asociación.

La Asociación Española Contra el Cáncer impulsa el Proyecto ZERO, enmarcado dentro de la Alianza de Entidades Sin Tabaco, con el objetivo de lograr en 2030 la primera generación libre de tabaco. Esta iniciativa fomenta el liderazgo juvenil en la promoción de hábitos de vida saludable y en la defensa del derecho a crecer en entornos libres de humo.

Según datos de 2023 de la Encuesta de Salud de España (EsdE) publicada en 2025 hay casi 7 millones (6.936.400) de fumadores diarios. De los cuáles el 59,0% son hombres y un 41,0% mujeres. A estas cifras tenemos que sumar 1.096.800 de fumadores ocasionales. Extremadura, según cifras del Observatorio Contra el Cáncer, suma más de 225.000 fumadores diarios a los que habría que sumar casi 18.000 fumadores ocasiones, lo que supone más del 21% de la población extremeña. La Asociación seguirá trabajando y defendiendo una sociedad libre de tabaco, especialmente entre la juventud, apoyando las medidas restrictivas que protejan la salud y trabajando para que las estrategias de legitimación de la industria del tabaco no encuentren fácil acomodo en la sociedad.