Extremadura activa un programa de 263.000 euros para rescatar empresas en dificultades y evitar su cierre

La Junta de Extremadura ha presentado el Programa RESET, una iniciativa dirigida a empresas y autónomos con dificultades económicas que busca facilitar una segunda oportunidad y brindar procesos de reestructuración. El plan, dotado con 263.000 euros, prevé acompañar a unas 100 empresas hasta febrero de 2027.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha presentado este lunes el programa, que pretende ayudar a empresas viables que atraviesan situaciones de endeudamiento, tensiones de tesorería o pérdida de rentabilidad.

Este programa pone el foco en llegar a tiempo, ofrecer asesoramiento profesional y facilitar herramientas reales de recuperación, tanto desde el punto de vista jurídico como empresarial.

Según ha explicado Santamaría, el objetivo es intervenir antes de que las dificultades empresariales desemboquen en el cierre definitivo. "Es un programa que surge de la demanda de los empresarios y del compromiso del Gobierno de María Guardiola de estar al lado de empresas y autónomos en todos los momentos y, especialmente, en momentos de dificultades", ha señalado.

El programa contempla herramientas como mecanismos de segunda oportunidad, procesos de reestructuración financiera o redefinición de estrategias para recuperar la competitividad y está dirigido a empresas y autónomos de cualquier tamaño o sector que necesiten reorganizar su actividad para superar una situación compleja.

Hasta 100 empresas acompañadas

El programa prevé acompañar a unas 100 empresas mediante un seguimiento individualizado. "No existen soluciones estándar cuando hablamos de personas, negocios y proyectos de vida empresarial", ha afirmado el consejero durante la presentación.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, en la presentación de RESET. / Cedida

Santamaría también ha animado al tejido empresarial extremeño a informarse sobre el programa, al considerar que la información y el asesoramiento pueden resultar determinantes en momentos críticos. "Muchas veces, la diferencia entre cerrar o continuar es simplemente tener la información adecuada en el momento oportuno", ha añadido.

Solicitudes hasta 2027

Las empresas interesadas pueden solicitar su participación a través de la web de Extremadura Empresarial, donde se canalizarán las solicitudes y el proceso de acompañamiento. El programa permanecerá abierto hasta febrero de 2027.

Durante la presentación de las jornadas, ha tenido lugar una mesa redonda sobre "Una segunda vida empresarial" para reflexionar, desde distintas perspectivas, sobre cuestiones clave como la utilización correcta de las herramientas legales, el momento oportuno de los procesos de reestructuración, o el avance hacia una cultura empresarial orientada a la recuperación y al aprendizaje.

En la mesa redonda se ha expuesto la visión de la judicatura, del ejercicio profesional del derecho concursal y del asesoramiento empresarial especializado, lo que sin duda enriquecerá este diálogo.

El consejero ha asegurado que "desde la Junta de Extremadura tenemos claro que apoyar al tejido empresarial no es solo ayudar a crear empresas, sino también ayudar a mantenerlas, reordenarlas y, cuando es posible, darles una nueva oportunidad".

El Programa RESET se enmarca dentro de la estrategia regional para fortalecer el ecosistema empresarial extremeño, basada en el acompañamiento a las empresas, la profesionalización y la anticipación de problemas financieros.