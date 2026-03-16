Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse

El Valle del Jerte ya ha comenzado la captación de personal para una de las campañas más importantes del año en el norte de Extremadura. La Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte (ACVJ) abrió el 2 de marzo el plazo de solicitud para cubrir alrededor de 1.000 puestos de trabajo de cara a la campaña de cerezas y picotas, que se prevé entre mediados de mayo y de julio. La oferta se centra en labores dentro de sus instalaciones y no en la recogida en el campo. Los perfiles más demandados son los de operarios de almacén, carretilleros, control de calidad y limpieza.

La responsable del área de Recursos Humanos de la entidad, Sonia Rubio, explica que la campaña obliga a movilizar a cientos de trabajadores en muy poco tiempo. «Se mueven muchas toneladas de cerezas y hace falta personal para manipular, empaquetar y transformar el producto», señala. La previsión de contratación, añade, dependerá del volumen final de fruta, aunque la referencia vuelve a situarse en torno al millar de personas, al igual que en el pasado año.

Los contratos son temporales, ya que tienen una duración máxima de tres meses, y el trabajo se organiza principalmente en turnos de mañana y tarde, salvo en el caso de limpieza, que es en horario nocturno. Rubio subraya además que no se exige experiencia previa para la mayor parte de los puestos, aunque sí formación específica para el manejo de las carretillas.

Sobre la retribución, la profesional informa de que, en una buena campaña, el salario bruto mensual puede situarse en una horquilla que ronda los 2.000 euros e incluso supera los 3.000 en algunos casos, en función del volumen de trabajo y de la jornada realizada. Asimismo, apostilla que todo el tiempo trabajado fuera de la jornada ordinaria se abona y cotiza.

El perfil

La campaña atrae a un perfil muy variado de trabajadores, con bastante equilibrio entre hombres y mujeres. Según sostiene la profesional, la edad de la mayor parte de la plantilla suele situarse entre los 24 y los 50 años, aunque también se incorporan estudiantes durante el mes de junio y personas de más edad. «Son trabajos que los pueden hacer tanto hombres como mujeres», destaca.

En esta línea, indica que el volumen de empleo ha cambiado en los últimos años por la forma en la que ahora se organiza la producción en los 15 pueblos que integran la agrupación. Los agricultores entregan la cereza en bruto a la cooperativa y es esta la que se encarga de la manipulación, selección, calibrado, transformación y envasado. Esto ha reducido la necesidad de mano de obra que antes asumían directamente muchas explotaciones, ya que buena parte de esta carga pasa a la entidad.

Junto a la contratación local, la ACVJ volverá a recurrir a la contratación en origen para cubrir parte de sus necesidades. Rubio avanza este año que repetirán llamamiento con trabajadoras marroquíes que ya participaron en la campaña anterior y se prepara una nueva incorporación de personal procedente de Rumanía. En este último caso, la previsión ronda las 84 personas, entre hombres y mujeres.

Las inscripciones

Cabe destacar que el plazo para inscribirse en alguno de los puestos de trabajo ofertados se mantiene abierto durante la campaña y puede hacerse por tres vías. La telefónica queda reservada a quienes ya trabajaron en campañas de los años 2024 o 2025. El resto de aspirantes deben tramitar la candidatura por internet, a través del Portal del Empleado, o de forma presencial en las oficinas de la ACVJ.

En todos los casos es obligatorio presentar la documentación requerida, como DNI, número de la Seguridad Social y justificante bancario. Para determinados trabajos se pedirá además el carné de carretillero y, en las vacantes administrativas o de control de calidad, currículum con fotografía. La agrupación advierte de que las candidaturas incompletas no serán tenidas en cuenta.

En cuanto al alojamiento, la ACVJ solo lo facilita en aquellos casos en los que la normativa de contratación en origen así lo exige. Para el resto de trabajadores, el radio habitual de captación se concentra en la comarca y en otras zonas próximas. No obstante, se habilitan líneas de autobús desde municipios cacereños como Navalmoral de la Mata y Talayuela cuando existe suficiente demanda.

La agrupación ha reforzado este año la búsqueda de personal con una estrategia más activa sobre el terreno. En lugar de esperar a que los interesados acudan a la cooperativa, han llevado la información a distintas localidades con la colaboración de los ayuntamientos y orientadores laborales. «Muchas veces el usuario no viene a nosotros, así que vamos a ellos», afirma. El objetivo es facilitar el acceso al proceso de selección y llegar a posibles candidatos de una forma más directa, incluso entregando solicitudes e informando en persona sobre la documentación y las condiciones de incorporación.

Actividades para la floración

Por su parte, la mancomunidad cacereña del Valle del Jerte celebrará del 20 de marzo al 3 de mayo su 'Primavera y Cerezo en Flor 2026' con una programación que incluye actividades culturales, deportivas y gastronómicas diseñadas para todos los públicos. Esta, al igual que en años anteriores, se organizará en torno a tres bloques temáticos que van acompasados con "el ritmo de la naturaleza" de su propio paisaje, según precisó en nota de prensa la propia mancomunidad.

El primero de ellos se desarrollará entre el 20 y el 26 de marzo, bajo el nombre del 'Despertar del Valle'. En él, los visitantes podrán disfrutar de diversas actividades al aire libre, así como de eventos culturales que celebran la llegada de la primavera y el comienzo del ciclo natural en la zona.

La segunda será la etapa del 'Cerezo en Flor', del 27 al 12 de abril, siendo este el bloque central del evento. En ella se incluye la Fiesta de Interés Turístico Nacional y durante ese periodo serán celebrados conciertos, exposiciones, mercados tradicionales y otros eventos con los que poner en valor el patrimonio y cultura de ese área.

Finalmente, del 13 al 3 de mayo tendrá lugar la 'Lluvia de Pétalos', tiempo durante el cual, tras el esplendor de la floración, el valle se transformará con la caída de los pétalos, ofreciendo propuestas que celebran la renovación y belleza natural de la región en esta fase final.