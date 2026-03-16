Extremadura publica la convocatoria de oposiciones de maestros con 304 plazas: el plazo de solicitud se abre el 19 de marzo

Si quedaban dudas, ya están totalmente despejadas. La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros con 304 plazas de siete especialidades.

Las oposiciones siguen su curso tras la modificación de la Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que entró en vigor el pasado sábado y que da vía libre al proceso selectivo con todas las garantías.

Según la resolución, el plazo para participar en las pruebas selectivas se abre a partir de este jueves, 19 de marzo, y se prolongará durante diez días hábiles, hasta el 1 de abril. La solicitud debe cumplimentarse obligatoriamente de forma telemática en Profex, con identificación mediante cl@ve, firma electrónica y registro electrónico. Esa será la vía de la mayoría de los trámites del proceso.

Modelo habitual

El proceso sigue el modelo habitual, será en junio pero aún no hay fecha exacta. El acto de presentación será obligatorio, en llamamiento único, y ese mismo día comenzará la fase de oposición se compone de dos pruebas eliminatorias. La primera sirve para demostrar conocimientos específicos de la especialidad y tiene dos partes: una prueba práctica y el desarrollo por escrito de un tema elegido entre dos extraídos al azar. Esta primera prueba se califica sobre 10 puntos, con un peso del 40% para la parte práctica y del 60% para el tema, y exige un mínimo de 5 puntos para superarse.

La segunda prueba mide la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas docentes. También consta de dos partes: la defensa de una programación didáctica y la preparación y exposición oral de una unidad o situación de aprendizaje. La programación debe entregarse en papel en el acto de presentación, referirse al curso 2025/26, incluir un mínimo de 12 unidades, estar firmada y no superar las 60 hojas. La segunda prueba también se supera con un mínimo de 5 puntos.

Además del ingreso por concurso oposición, la resolución incluye también la adquisición de nuevas especialidades, la integración por primera vez en listas de espera ordinarias y supletorias y la actualización de méritos de quienes ya forman parte de listas ordinarias.

La oferta, al detalle

En total se convocan 304 plazas del Cuerpo de Maestros, procedentes de las ofertas de empleo público de 2023 y 2024. La mayor parte corresponde a Educación Infantil, con 139 plazas, seguida de Pedagogía Terapéutica (41), Educación Primaria (40) y Audición y Lenguaje (39). Completan el reparto Música (25), además de Inglés (10) y Educación Física (10). La resolución reserva al menos un 10 % para personas con discapacidad, y si esas plazas no se cubren pasarán al turno libre.