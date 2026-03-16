El Gobierno adjudica la ingeniería para el plan de desmantelamiento de Almaraz

El proceso emprendido por las compañías propietarias para evitar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz sigue su curso. Iberdrola, Endesa y Naturgy, accionistas de la planta cacereña, presentaron al Gobierno a finales de octubre una solicitud formal para aplazar hasta junio de 2030 su clausura, en lugar de que sus dos unidades dejen de operar en 2027 y 2028, respectivamente, como está previsto. Tras recibir la petición, el Ministerio para la Transición Ecológica la trasladó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que es el organismo encargado de evaluar las condiciones de seguridad que debería cumplir la central para poder extender su actividad. Eso será antes de que el departamento que dirige Sara Aagesen dé su última palabra. El mes pasado, las eléctricas enviaron al supervisor la información adicional que este les había solicitado para estudiar la prórroga.

Pero de forma paralela, el Gobierno también sigue dando pasos en el sentido contrario: el de que no haya continuidad y la planta acabe cerrando. El último de ellos ha sido la adjudicación del contrato del servicio de ingeniería para el plan de desmantelamiento de la nuclear extremeña a la Unión Temporal del Empresas (UTE) integrada por la multinacional Westinghouse y la firma española Empresarios Agrupados. El procedimiento ha sido licitado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), la compañía pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible gastado, y del desmantelamiento y la clausura de las instalaciones nucleares. La duración del contrato, que tiene un importe total de 27,5 millones de euros, será de 60 meses contados desde el día siguiente a su formalización, sin que proceda prórroga alguna.

Viejas conocidas

Las empresas que conforman la UTE adjudicataria son viejas conocidas para la central extremeña. De un lado, Westinghouse Electric, una de las compañías más importantes del sector nuclear mundial y empresa de referencia dentro de la industria atómica, fue quien proyectó y diseñó los dos reactores de la planta, que llevan ya más de cuatro décadas operativos.

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Desde el inicio

También está vinculada a la central nuclear, incluso antes de su entrada en funcionamiento, Empresarios Agrupados. Esta firma se fundó en 1971 con el fin de «desarrollar la ingeniería de las Centrales Nucleares que se iban a construir en España y así conseguir una alta participación nacional. Comenzando por la Central Nuclear de Almaraz, Empresarios Agrupados desarrolló la ingeniería de 6 unidades (3PWR y 3 BWR) con un alcance completo», según se recoge en su página web. En ella también aparece como contrato en vigor, desde 2001, la ingeniería de apoyo a la operación y mantenimiento de la instalación cacereña.