Empresas
Una jornada ayudará a las empresas extremeñas a anticiparse a la normativa europea de ecodiseño y economía circular
El encuentro, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, explicará a las empresas cómo adaptarse a los cambios normativos y convertirlos en oportunidades de innovación
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional organiza, a través de FUNDECYT-PCTEX, la jornada `Ecodiseño en acción: nuevos retos normativos', un encuentro dirigido a empresas interesadas en conocer y anticiparse a las nuevas regulaciones europeas vinculadas a la sostenibilidad, el ecodiseño y la economía circular.
Esta jornada, que se desarrollará el próximo 26 de marzo en Badajoz, tiene como objetivo ayudar a las empresas a comprender y anticiparse a los cambios normativos europeos en materia de sostenibilidad, abordando de forma práctica las principales novedades regulatorias.
En este contexto, conceptos como el paquete ómnibus, el greenwashing, el reglamento de ecodiseño o el pasaporte digital de producto están cada vez más presentes en la normativa europea y tendrán un impacto directo en la actividad empresarial.
La jornada, que se enmarca en el proyecto de cooperación transfronteriza DEGREN+, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, es gratuita y las inscripciones ya se pueden formalizar en la página web de FUNDECYT-PCTEX.
Durante el encuentro se analizarán los retos normativos relacionados con el ecodiseño y la circularidad, así como estrategias que permitan a las empresas no solo cumplir con las nuevas exigencias legales, sino también transformarlas en oportunidades de innovación, mejora de productos y competitividad.
El programa contará con la participación de Irene Mataró Villacampa, de la Universidad Rovira i Virgili, que ofrecerá una ponencia sobre las claves de la nueva normativa ambiental que afectará a las empresas. Posteriormente, Carles Gasol Martínez, de INEDIT INNOVA, abordará las estrategias de ecodiseño y circularidad que ya están aplicando diferentes compañías para responder a estos desafíos.
Asimismo, durante la jornada se presentará una convocatoria de asesoramientos individualizados para empresas y emprendedores impulsada por FUNDECYT-PCTEX en el marco del proyecto europeo DEGREN PLUS.
A través de esta iniciativa, las empresas podrán recibir apoyo especializado para diseñar hojas de ruta hacia modelos de negocio más sostenibles y competitivos, adaptados tanto a las tendencias del mercado como a la normativa emergente.
El encuentro incluirá, además, un espacio dedicado a experiencias reales de empresas que han participado previamente en procesos de asesoramiento en ecodiseño, compartiendo los aprendizajes y resultados obtenidos en la aplicación de estas metodologías.
- La cadena de cafeterías 'Santagloria' abre un nuevo local en la Plaza de Conquistadores de Badajoz
- Música desde el balcón del Ayuntamiento de Badajoz para recordar 6 años del confinamiento
- El Circo Encantado recibe la autorización del ayuntamiento para su debut en Badajoz
- Grave incendio de madrugada en Badajoz: un brasero calcina un salón y han tenido que ser desalojados 30 vecinos del bloque
- Nuevos ataques con fuego a viviendas del Cerro de Reyes y San Roque, en Badajoz
- Uno de los detenidos confiesa ser autor de la muerte de Francisca Cadenas y exculpa a su hermano
- El Circo Encantado sigue a la espera de poder debutar en Badajoz
- La comparsa Desertores lamenta su ausencia en el álbum oficial de cromos del Carnaval de Badajoz