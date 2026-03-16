Las obras obligan a viajar en autobús entre Zafra y Sevilla en dos trenes que conectan Extremadura con Andalucía

Las obras de mejora en la infraestructura ferroviaria obligarán a modificar temporalmente la circulación de algunos trenes que conectan Extremadura con Sevilla. Según ha informado Renfe, a partir del próximo lunes 16 de marzo y hasta el día 29, parte del recorrido deberá realizarse en autobús.

La medida afectará a dos de los cuatro servicios diarios de Media Distancia que enlazan la región extremeña con la capital andaluza. En concreto, los trenes Madrid-Sevilla que atraviesan Extremadura efectuarán el trayecto por carretera entre Zafra y Sevilla, donde los viajeros realizarán el transbordo para continuar su viaje.

Para mantener la movilidad durante el periodo de obras, la compañía ferroviaria ha programado un servicio alternativo por autobús en ese tramo. Desde Renfe explican que el objetivo es garantizar la continuidad del transporte mientras se desarrollan los trabajos previstos en la infraestructura.

Otros trenes mantienen el recorrido ferroviario

No todos los servicios se verán afectados por el dispositivo especial. Los trenes que circulan entre Plasencia o Cáceres y Sevilla seguirán realizando el trayecto íntegramente por vía ferroviaria.

No obstante, estos servicios sí modificarán parcialmente sus horarios, especialmente en el tramo comprendido entre Mérida y Sevilla, según detalla Renfe en la información trasladada a los viajeros.

La reorganización se ha planteado para reducir al mínimo los transbordos por carretera y mantener el mayor número posible de circulaciones ferroviarias mientras duren las actuaciones.

Modernización de la línea Mérida-Los Rosales

Las obras se enmarcan en el programa de actuaciones que Adif está desarrollando en la línea Mérida-Los Rosales, uno de los ejes ferroviarios que conectan Extremadura con Andalucía.

Los trabajos se concentran en el tramo entre Zafra y Los Rosales, donde se están instalando nuevos sistemas para la gestión de la circulación ferroviaria. Estas actuaciones buscan modernizar la explotación de la línea y mejorar la regulación del tráfico ferroviario.

Renovación del sistema ferroviario extremeño

Las intervenciones forman parte de un proceso más amplio de modernización del sistema ferroviario en Extremadura. En los últimos años se han puesto en marcha distintos proyectos para mejorar la conexión de la región con el resto de la red ferroviaria española.

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Entre estas actuaciones figuran la renovación de vías, la mejora de los sistemas de señalización ferroviaria o la electrificación de algunos tramos. A ello se suma el desarrollo del corredor ferroviario de altas prestaciones entre Badajoz, Cáceres y Madrid, una de las infraestructuras estratégicas para la movilidad en la comunidad.