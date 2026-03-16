El PSOE extremeño busca liderazgo para reconstruir la confianza con un partido “fuerte y unido”

La portavoz del PSOE extremeño en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que no le preocupa quién resulte elegido en el proceso de Primarias como nuevo secretario general del PSOE regional, siempre que la persona que salga del proceso interno sea capaz de reforzar el partido y devolver la ilusión a la ciudadanía con un proyecto “fuerte, unido y decidido”.

La diputada ha restado importancia a los nombres que puedan concurrir al liderazgo de la formación y ha puesto el foco en el objetivo final del proceso congresual abierto en el PSOE extremeño. “A mí me da igual quién sea, pero que quien sea lidere un proyecto que vuelva a ilusionar a los extremeños y a las extremeñas, porque Extremadura necesita a este partido”, ha afirmado.

Los socialistas extremeños afrontan una nueva etapa orgánica tras la salida de Miguel Ángel Gallardo, cuya candidatura en las pasadas elecciones llevó al partido a obtener los peores resultados de su historia al perder 10 escaños y quedarse con 18. En contra de lo ocurrido en Extremadura, el PSOE de Castilla y León logró ayer sumar dos diputados en los comicios de la comunidad vecina.

En su intervención, Álvarez no ha analizado los datos de su partido en tierras castellanoleonesas, pero al ser cuestionada por las Primarias en la región ha mostrado su “respeto absoluto” hacia los compañeros que han decidido dar el paso para optar a liderar el proyecto autonómico y ha valorado que en el partido hay “mucho talento”.

Unificación de precandidaturas

A preguntas de los medios sobre la unificación de precandidaturas iniciada con la de Álvaro Sánchez Cotrina y Manuel José González Andrade, la diputada ha reconocido que le parece "estupendo" que pueda haber alianzas o no. "Extremadura nos necesita, porque la dependencia no puede tener una nota de 2,25, que es una vergüenza teniendo más dinero que nunca, porque nuestros opositores no pueden estar al albur de que se acuerde la modificación de una ley express", ha argumentado

Sobre este asunto se ha pronunciado también el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien ha valorado "muy positivo" el acuerdo adoptado Sánchez Cotrina y González Andrade, porque "lo lógico y lo normal sería intentar buscar puntos de encuentro". Unos puntos de encuentro "sin olvidarnos el resultado del 21 de diciembre", ha puntualizado Morales, quien ha resaltado que en la cita de las urnas "la ciudadanía extremeña nos dijo que por ahí no", por lo que, a su juicio, hay que buscar "algo nuevo".

"Hay que hacer borrón y cuenta nueva de aquel intento. Y el resultado del 21 de diciembre fue más claro que el agua. Por tanto, el camino que emprende Álvaro y el alcalde de Olivenza es el buen camino", ha incidido Morales, que ha mostrado su deseo de que otras precandidaturas (Soraya Vega, Ramón Díaz Farias y Blanca Martín) puedan llegar también a acuerdos de consenso.

Acuerdo PP-Vox

Por otra parte, la portavoz del PSOE ha elevado la presión sobre PP y Vox tras las elecciones en Castilla y León y ha asegurado que ya no hay margen para seguir retrasando una negociación que permita desbloquear la situación política extremeña. “Veremos qué excusa ponen ahora para no negociar”, ha afirmado la diputada, quien ha recordado que su formación ya advirtió de que no habría movimientos hasta que no se despejaran otros calendarios electorales.

A su juicio, una vez superada esa cita, la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, lo que tiene que hacer es poner fechar para un nuevo pleno de investidura y, en el caso de que no consiga los apoyos necesarios, considera que debería convocar elecciones para "dejarse ya de jugar con el futuro de los extremeños y de las extremeñas".

La dirigente socialista ha sido especialmente crítica con la estrategia de los populares y de Vox, a quienes ha acusado de anteponer sus intereses partidistas a la estabilidad institucional de Extremadura. En su opinión, ambos partidos han supeditado cualquier avance en la comunidad a cálculos políticos de ámbito nacional y a la pugna interna "por la hegemonía de la derecha".

En este sentido, la diputada ha reiterado que el acuerdo entre PP y Vox “está cerrado y acordado”, aunque todavía no se haya hecho público. Según ha dicho, ese retraso responde únicamente a “tacticismo electoral” y no a una falta real de entendimiento entre ambas formaciones.

Consecuencias

La parlamentaria ha denunciado que Extremadura vive atrapada en un bloqueo político “insoportable”, con una administración ralentizada y con asuntos relevantes pendientes de resolución mientras PP y Vox siguen sin aclarar en qué términos negocian. Ha puesto el foco en la dependencia, un ámbito en el que ha denunciado un empeoramiento grave de la situación de Extremadura.

En este sentido, la portavoz ha aludido al último dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia para subrayar que la región ha recibido, según ha manifestado, la peor calificación de su historia, con una nota de “muy deficiente”. Para el PSOE, este dato refleja una falta de gestión “absoluta” por parte del Ejecutivo autonómico en una materia especialmente sensible.

Álvarez ha recordado además que, según los datos que manejan los socialistas, 1.300 personas murieron el año pasado sin haber recibido atención a la dependencia. También ha criticado que el incremento presupuestario previsto para esta materia fuese, a su juicio, claramente insuficiente para responder a las necesidades existentes.

Asimismo, se ha referido a la situación de los opositores de Primaria y ha defendido que la presión ejercida desde la oposición ha sido determinante para forzar una solución normativa que permitiera sacar adelante la convocatoria. Aunque ha celebrado que los aspirantes puedan contar con cierta certidumbre, ha presentado este episodio como otro ejemplo de improvisación y falta de previsión.

Más allá de la exigencia de que se active cuanto antes una salida política, Álvarez ha expresado su preocupación por el contenido del eventual acuerdo entre PP y Vox. “No sabemos de qué están hablando”, ha lamentado, tras preguntarse si en esas conversaciones se están abordando realmente los grandes asuntos que afectan a la región, como la dependencia, la sanidad o el campo.

La portavoz del PSOE ha advertido incluso de que podría tratarse de un acuerdo de recorrido limitado, condicionado por futuros intereses electorales y con fecha de caducidad. "Puede ser que haya un acuerdo efímero, simplemente para un año y medio hasta las próximas municipales y que haya otra repetición electoral en nuestra comunidad autónoma", ha señalado.