Una tesis de la UEx confirma que la rehabilitación cardíaca eleva la calidad de vida de los pacientes con cardiopatías

Los programas de rehabilitación cardíaca mejoran de forma significativa la calidad de vida de los pacientes con enfermedades del corazón. Esa es la principal conclusión de la tesis doctoral defendida en la Universidad de Extremadura por el investigador José Alberto Becerra Mejías, centrada en analizar los efectos de este tipo de intervención sobre personas con cardiopatías crónicas.

El trabajo concluye que los pacientes que participaron en un programa de rehabilitación cardíaca experimentaron una mejora notable tanto en su salud física como en su bienestar mental, además de registrar avances en la composición corporal y en el nivel de riesgo cardiovascular.

La investigación pone de relieve que este tipo de programas, basados en una atención multidisciplinar que combina ejercicio supervisado, educación sanitaria y apoyo psicológico, no solo favorecen la recuperación tras un problema cardíaco, sino que también ayudan a prevenir nuevas complicaciones. En ese sentido, el estudio subraya mejoras concretas en aspectos como la condición física, la vitalidad, el dolor corporal y la salud mental de los participantes.

Otro de los hallazgos destacados tiene que ver con los hábitos de vida. Según explica el autor, tras las sesiones de Educación para la Salud incluidas en el programa, los pacientes mejoraron su seguimiento de la dieta mediterránea y obtuvieron mejores resultados en el índice de alimentación saludable.

Colaboración de pacientes del Hopsital Universitario de Badajoz

La tesis, titulada 'Calidad de vida en pacientes con cardiopatías crónicas sometidos a un programa de rehabilitación cardíaca', ha sido dirigida por Francisco José Rodríguez Velasco y Guadalupe Gil Fernández, y se ha desarrollado con la colaboración de pacientes derivados de la Unidad de Prevención y Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario de Badajoz.

El objetivo del estudio era evaluar el impacto de la rehabilitación cardíaca sobre la calidad de vida, la composición corporal y el riesgo cardiovascular, así como comprobar la eficacia de la educación sanitaria para promover hábitos saludables duraderos.

Para ello, la investigación se estructuró en varias fases. Antes de comenzar el programa, se realizó una valoración inicial del riesgo cardiovascular de cada participante. Además, se recogieron datos sociodemográficos, escalas y cuestionarios, junto con un diario dietético de tres días. También se analizaron parámetros como la composición corporal, mediante bioimpedanciometría, la fuerza de agarre, a través de dinamometría, y la presión arterial basal. Todas esas mediciones se repitieron al finalizar el programa para comparar la evolución de los pacientes.

La tesis forma parte del proyecto de investigación IB20186, centrado en estudiar la eficacia de la educación para la salud y de los factores terapéuticos grupales en la rehabilitación cardíaca y la calidad de vida en pacientes coronarios.

Además de sus resultados científicos, el trabajo tiene un valor simbólico dentro de la propia institución académica: ha sido la primera tesis doctoral defendida en la nueva Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura.