Unidas por Extremadura sobre Castilla y León: "Necesitamos a las izquierdas fuertes en la calle"

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha valorado este lunes el escenario político abierto tras las elecciones celebradas ayer en Castilla y León y ha insistido en la necesidad de que las fuerzas de izquierda mantengan su fortaleza social y política. "Se nos vienen tiempos muy oscuros y necesitamos que las izquierdas, aunque no estén en las instituciones, sí estén fuertes en la calle”, ha afirmado.

Fernández ha trasladado un mensaje de apoyo a la izquierda alternativa en Castilla y León, después de que Podemos e Izquierda Unida se hayan quedado fuera del Parlamento autonómico, y ha defendido la importancia de la “unidad y el arraigo al territorio” frente al avance de la derecha. Según ha señalado, esa presencia en la calle será clave para “dar voz a esos vecinos y vecinas que están preocupados porque sus derechos puedan sufrir un retroceso, como vemos cuando gobiernan las derechas”.

Relación PP-Vox

La dirigente de Unidas ha aprovechado también para cargar contra la situación política extremeña y contra el decreto-ley aprobado por la Junta el pasado viernes, una medida que ha calificado de “poco sentido”. A su juicio, el texto evidencia el acercamiento entre PP y Vox, ya que ha sido consensuado “solo con un partido político, con Vox, que no está en este gobierno en funciones”. “Lo que han estado haciendo PP y Vox durante todos estos meses ha sido un paripé”, ha señalado.

Fernández ha recordado que desde su formación ya venían advirtiendo de que populares y Vox no cerrarían su entendimiento hasta después de las elecciones castellanoleonesas. “Estos días hemos estado viendo que han dado esos pasos hasta ese posible acuerdo”, ha añadido. Para Fernández, la situación en la comunidad responde a una estrategia marcada desde la dirección nacional de ambos partidos. Así, ha definido lo ocurrido como una “jugada de ajedrez que viene marcada por Madrid, por Feijóo y por Abascal”.

A su juicio, esta dinámica mantiene a Extremadura en una situación de bloqueo institucional. “Mientras tanto Extremadura sigue paralizada y con la Asamblea de Extremadura bloqueada”, ha denunciado, antes de vincular también el adelanto electoral decidido por María Guardiola a instrucciones externas. Según ha dicho, esa decisión “no era por el bien de los extremeños y las extremeñas, sino porque venía marcada por su jefe, Feijóo”.

Fernández ha lamentado además la falta de estabilidad política en la región y ha advertido de sus consecuencias sobre la ciudadanía. En ese sentido, ha criticado que la comunidad continúe “sin gobierno, sin estabilidad, con los servicios públicos debilitados, con miles de opositores pendientes y con la Asamblea de Extremadura cerrada a cal y canto”, una situación que, según ha añadido, impide además a la oposición desarrollar plenamente su labor de control al Ejecutivo.

También ha censurado la falta de información a los grupos parlamentarios sobre las negociaciones entre PP y Vox. Según ha señalado, su formación conoce esos contactos “por la prensa y por las declaraciones cruzadas desde Madrid”, pero no por una comunicación directa en la Asamblea sobre “en qué términos se están dando estas negociaciones y cuáles son los pactos que van a formar”.

Por todo ello, Fernández ha acusado a la presidenta en funciones, María Guardiola, de falta de transparencia. “Esto es una muestra del diálogo, el consenso y la transparencia de María Guardiola, que como siempre brilla por su ausencia”, ha concluido, antes de reclamar para la región “un gobierno que se preocupe por Extremadura y que no esté mirando constantemente los pasos guiados desde Madrid”.