Sanidad alerta sobre la presencia de pasta con leche no declarada en el etiquetado en Extremadura

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche sobre la presencia de leche no incluida en el etiquetado de pastas alimenticias de la marca Sandro Desii, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña.

Los productos afectados son 'Fideua con fumet de pescado', con un peso de 250 gramos y números de lote 260120, 260130, 260223; 'Fideua con fumet de pescado', con un peso de dos kilos y números de lote 260120, 260109; 'Fideua de tinta de calamar', con un peso de 250 gramos y números de lote 260123, 260204; 'Fideua de tinta de calamar', con un peso de dos kilos y números de lote 260123, 251128; 'Galets de sémola y huevo', con un peso de 250 gramos y números de lote 251215, 251202.

También se ven implicados en esta alerta 'Galets navideños grandes ultracongelados', con un peso de dos kilos y número de lote 251215; 'Hoja de huevo para lasagna y canelones', con un peso de dos kilos y números de lote 251121, 260122, 260116, 251114, 251212, 260213, 260220; 'Lumaconi al huevo con omega-3', con un peso de 1,5 kilos y números de lote 251203, 251215, 251202; 'Lumaconi al huevo con omega-3', con un peso de 400 gramos y números de lote 251203, 251202.

Asimismo, 'Macarrones napolitanos', con un peso de dos kilos y números de lote 251202, 251110; 'Manicotti all'uovo e omega-3', con un peso de 500 gramos y números de lote 251218, 251209, 260219, 251203; 'Nastrini all'uovo e omega-3', con un peso de 500 gramos y lotes 260108, 251117, 260203, 260211, 260216, 260224; 'Pappardelle de huevo', con un peso de dos kilos y lotes: 251126, 260218; 'Penne al huevo y omega-3', de dos kilos y lotes 251201, 260121; 'Pennette all'uovo e omega-3', de 500 gramos y números de lote 260121, 251124, 260217; 'Ricci all'uovo e omega-3', de 500 gramos y lotes 251103, 251106, 251110, 251107; 'Rigatoni al huevo y omega-3 seco', de dos kilos y lotes 260127, 260202, 260209, 260219.

Junto a estos, 'Rigatoni con huevo y omega3 ultracongelado', con un peso de dos kilos y números de lote 251209, 251106, 3260127, 251119, 260209; 'Spaghetti de huevo a la guitarra seco', de dos kilos y lotes 260108, 251126, 251112, 260216; 'Spaghetti de tinta de calamar a la guitarra', con un peso de dos kilos y lote 260203; 'Tagliolini all'uovo e omega-3', de 500 gramos y lotes 251119, 260126, 260108, 260218, 260224; 'Tallarinas de huevo a la guitarra seco', con un peso de dos kilos y lotes 260112, 260128, 260126, 251112, 260119; 'Tallarinas de huevo a la guitarra ultracongelado', con un peso de dos kilos y lotes 260112, 251117, 260206; 'Tubo beige galets 250gr-Happy pasta', con número de lotel 251202.

Esta información ha sido facilitada por la propia empresa, que ha comunicado la incidencia en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. El operador está reetiquetando los productos inmovilizados, por lo que solo están afectados aquellos en los que no figura la mención de "puede contener trazas de leche".

Comunidades

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Baleares, Comunidad de Madrid, Murcia, Andalucía, Navarra, Valencia, Aragón y País Vasco, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

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La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener los productos mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, su consumo "no comporta ningún riesgo". Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.