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Tres artistas extremeños, entre los seleccionados del 61 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura

Los trabajos de Manuel Rodríguez Domínguez, Melchor Balsera Maldonado y Francisco Javier Fernández Carretero figuran entre las 40 obras elegidas de un certamen que recibió más de 500 propuestas

Fotogalería | Tres artistas extremeños, entre los seleccionados del 61 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura

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Laura Alcázar

Tres artistas extremeños han sido seleccionados en la 61 edición del Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, uno de los certámenes más prestigiosos del panorama artístico internacional. En esta convocatoria se presentaron más de 500 obras, de las que el jurado eligió únicamente 40 pinturas para formar parte de la exposición oficial.

Javier Sierra con Melchor Balsera

El escritor Javier Sierra con el pintor Melchor Balsera / Cedida

Entre los autores escogidos se encuentran Manuel Rodríguez Domínguez, natural de Puebla de la Calzada; Melchor Balsera Maldonado, de Badajoz; y Francisco Javier Fernández Carretero, de Fregenal de la Sierra. Su presencia en esta selección supone un nuevo reconocimiento al talento artístico extremeño y, en particular, al que se desarrolla en la provincia pacense.

El pintor

El pintor Francisco Javier Carretero. / Cedida

El jurado del premio está integrado por destacadas figuras del arte y la cultura, con nombres como Antonio López, Eduardo Naranjo, Ricardo Sanz o el escritor Javier Sierra, entre otros profesionales de reconocido prestigio.

Exposición en el Retiro

Las obras seleccionadas pueden visitarse en la Casa de Vacas del Parque del Retiro, en Madrid, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la capital. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 29 de marzo.

Sierra con Manuel Rodríguez

Sierra con Manuel Rodríguez / Cedida

Proyección artística extremeña

La elección de estos tres creadores extremeños en un certamen de esta relevancia refuerza la proyección del arte de la región en los principales circuitos nacionales e internacionales. Su selección no solo reconoce la calidad de sus trayectorias, sino que también pone de relieve el nivel de los artistas que trabajan desde Extremadura.

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Con este logro, el arte extremeño vuelve a ganar visibilidad en una cita de primer nivel, confirmando su crecimiento y consolidación en algunos de los espacios más exigentes del panorama artístico actual.

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