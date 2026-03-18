CIEM pide un gobierno estable en Extremadura antes de Semana Santa por el impacto de la incertidumbre

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) ha apelado este miércoles a la responsabilidad de las fuerzas políticas para que Extremadura cuente "antes de Semana Santa" con un gobierno estable que aporte certidumbre al tejido productivo de la comunidad.

A través de un comunicado, la patronal advierte de que prolongar la situación abierta tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre perjudica la actividad económica y complica la toma de decisiones empresariales. A juicio de la organización, la región se aproxima ya a los tres meses sin un Ejecutivo conformado, un escenario que considera insostenible para empresas y autónomos.

El presidente de CIEM, José Luis Iniesta, ha afirmado que "Extremadura no puede permitirse seguir en una situación de indefinición". Según ha señalado, las empresas necesitan "estabilidad, seguridad jurídica y una hoja de ruta clara" para poder invertir, crecer y generar empleo en la comunidad.

Incertidumbre exterior e indefinición interna

La organización empresarial sitúa su petición en un contexto económico que describe como especialmente complejo. CIEM recuerda que las empresas ya operan con un elevado nivel de incertidumbre internacional, marcado, según expone, por tensiones geopolíticas y económicas que condicionan las decisiones de inversión y planificación.

Sobre ese escenario, considera que Extremadura no debería añadir un factor de inestabilidad interna. "Ya existen demasiados factores externos que generan incertidumbre. Lo que necesitamos en el ámbito interno es justo lo contrario: certezas, previsibilidad y un entorno que facilite la actividad empresarial", ha añadido Iniesta.

El mensaje conecta con una preocupación recurrente del mundo empresarial extremeño: la necesidad de contar con marcos estables para tramitar proyectos, ejecutar políticas económicas y ofrecer señales de confianza a inversores. En una comunidad donde el peso de la pyme y del trabajo autónomo es determinante, cualquier retraso institucional puede trasladarse, según el diagnóstico de CIEM, a la actividad diaria de muchas empresas.

Inversión, empleo y confianza

CIEM sostiene que la ausencia de gobierno retrasa decisiones clave, limita la puesta en marcha de políticas económicas y puede terminar afectando a la confianza de empresas e inversores en Extremadura. Por ello, la confederación ha reclamado diálogo constructivo, certezas y "altura de miras" a las distintas formaciones políticas para desbloquear la situación.

Cedido

Insiste en que el interés general de la región debe situarse por encima de la confrontación partidista. "Es momento de diálogo, de responsabilidad y de pensar en el interés general de Extremadura. Las empresas y las personas trabajadoras autónomas necesitan un marco estable para seguir aportando crecimiento y empleo", ha concluido el presidente de la organización.