Extremadura ya tiene fechas para la nueva temporada de caza: arranca el 1 de abril
Las monterías de caza mayor comenzarán el 10 de octubre y se prolongarán hasta febrero, mientras la Junta mantiene en general el calendario habitual
La Junta de Extremadura ha aprobado los periodos hábiles de caza para la temporada 2026/2027, que comenzará el próximo 1 de abril. El calendario ha sido validado en el Consejo Regional de Caza y mantiene, en líneas generales, las fechas habituales, adaptadas al año en curso.
El documento establece los plazos en los que se permitirá la actividad cinegética para las distintas especies, tanto de caza menor como mayor, y concreta las modalidades autorizadas en cada periodo.
Fechas clave de la temporada
En el caso de la caza mayor, las monterías y ganchos de especies como ciervo, gamo, jabalí, muflón y arruí podrán celebrarse entre el 10 de octubre y el 21 de febrero. Durante ese mismo intervalo también estarán permitidas las batidas de jabalí, así como la caza al salto de esta especie en el área cinegética VC3.
Por su parte, la caza menor arrancará en la mayoría de sus modalidades a partir del 12 de octubre, incluyendo prácticas como la caza al salto o en mano y gancho, siguiendo el esquema habitual de temporadas anteriores.
La aprobación del calendario se ha llevado a cabo en el seno del Consejo Regional de Caza, órgano en el que están representados los principales agentes del sector cinegético, como federaciones, sociedades locales de cazadores, titulares de cotos, propietarios de terrenos, organizaciones agrarias y colectivos ecologistas. Este órgano actúa como espacio de participación y coordinación para la regulación de la actividad cinegética en Extremadura.
Debate sobre la codorniz
Durante la reunión también se ha abordado la posible restricción de la caza de la codorniz común planteada por la Comisión Europea. En este contexto, Extremadura, junto a otras ocho comunidades autónomas, ha remitido una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que solicita que reconsidere su postura favorable a estas limitaciones.
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