Extremadura lidera la pérdida de capacidad eléctrica mientras la saturación de su red sube ya al 83,3%

Extremadura pierde alrededor de 361 megavatios (MW) de capacidad disponible en apenas tres meses y eleva su nivel de saturación del 79,7% al 83,3%, en una red eléctrica española cada vez más tensionada: el 86,3% de las subestaciones se encuentran completamente saturadas.

Ese es uno de los principales datos de la actualización del mapa de capacidad de demanda de subestaciones eléctricas publicada por Opina 360 en colaboración con el Foro Industria y Energía, con datos a 1 de marzo de 2026. El análisis se basa en información de las 29 mayores distribuidoras del país, que representan el 97% de los clientes, y abarca 6.102 subestaciones.

El 86,3% de las subestaciones eléctricas españolas se encuentran ya completamente saturadas. / Cedida

En conjunto, la red mantiene una saturación estructural muy elevada, con una reducción progresiva de los nodos que todavía conservan margen disponible. El mapa confirma así una tendencia que no se corrige, sino que sigue consolidándose actualización tras actualización.

Extremadura encabeza la caída

Extremadura registra la mayor pérdida de capacidad. Esos 361 MW que pierde la sitúan por delante de Galicia, que reduce su capacidad en torno a 281 MW, y de Andalucía, que pierde cerca de 240 MW.

Al mismo tiempo, la región aumenta su saturación en más de tres puntos y medio, al pasar del 79,7% al 83,3%. El dato dibuja un escenario más estrecho para la llegada de nuevas inversiones ligadas a la industria, la electrificación de procesos o las actividades intensivas en consumo energético.

Para Extremadura, que en los últimos años fía parte de sus expectativas de crecimiento a la disponibilidad de energía, suelo y capacidad para atraer grandes proyectos, el retroceso añade presión sobre una de sus principales bazas. Y ello en una región que es productora nata de energía, y que podría hacer precisamente de la energía su cuello de botella.

Diez comunidades empeoran a la vez

Al mismo tiempo, el informe señala que diez de las diecisiete comunidades autónomas analizadas aumentan su nivel de saturación y reducen los megavatios disponibles, una combinación que refleja un deterioro progresivo del margen de conexión.

Además de Extremadura, Galicia reduce su capacidad en torno a 281 MW y eleva su saturación hasta el 53,5%. Andalucía pierde cerca de 240 MW y alcanza ya un 94,8% de saturación. En Madrid, por su parte, el nivel de saturación sube del 85,1% al 90,9%, lo que evidencia una presión creciente sobre el acceso eléctrico en uno de los principales polos económicos del país.

5.265 subestaciones ya están saturadas

Los nuevos datos muestran que 5.265 subestaciones, el 86,3% del total, ya están saturadas. Son 30 más que en diciembre, cuando el porcentaje se situaba en el 85,7%.

Frente a ese avance de la saturación, solo 837 subestaciones, el 13,7%, mantienen capacidad disponible. Son 36 menos que hace tres meses, un descenso que confirma el estrechamiento paulatino de los puntos de acceso aún utilizables para nuevos desarrollos.

Ese comportamiento apunta a un problema de fondo: la red no solo soporta una presión elevada, sino que además pierde de forma progresiva nodos con margen de conexión, lo que limita cada vez más la implantación de actividad económica vinculada al consumo eléctrico.

España se queda en 7.400 megavatios

En conjunto, la red española dispone ahora de 7.400,77 MW de capacidad total disponible. La cifra resulta muy parecida a la de diciembre, pero queda muy lejos de los más de 10.000 MW registrados en octubre de 2025.

La directora del Foro Industria y Energía, Isabel Núñez Rotta, advierte de que esa aparente estabilidad engaña. Según explica, entre diciembre y marzo la red pierde más de 1.200 MW en determinadas zonas, mientras libera algo más de 1.260 MW en otras. El saldo neto apenas alcanza 37 MW.

A su juicio, ese movimiento no responde a una expansión real de capacidad, sino a una sustitución dentro de la propia red. La presión, lejos de frenarse, sigue avanzando.

La red aprieta a la industria

El presidente del Foro Industria y Energía, Albert Concepción, afirma que la evolución de la red obliga a replantear el debate sobre la política industrial. Según sostiene, el acceso a la red se convierte ya en una condición previa para el desarrollo industrial. En esa línea, defiende que, si se quiere una industria competitiva y autóctona, abordar el problema de la saturación deja de ser solo una cuestión técnica y pasa a ser una cuestión estratégica.