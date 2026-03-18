Extremadura se prepara para una primavera de alergias intensas con niveles de polen disparados

La primavera de 2026 se presenta especialmente complicada para los alérgicos en Extremadura. La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha advertido de que la región registrará algunos de los niveles de polen más altos de todo el país, especialmente de gramíneas, con concentraciones previstas de entre 10.000 y 12.000 granos por metro cúbico en Badajoz y Cáceres.

Este escenario tiene su origen en las abundantes lluvias de los últimos meses. Aunque han provocado episodios puntuales del denominado "efecto lavado", reduciendo temporalmente el polen en el aire, los expertos han subrayado que también han impulsado el crecimiento de la vegetación. El resultado será una polinización intensa durante la primavera.

Extremadura, en el foco de las alergias

Las previsiones sitúan a Extremadura entre las zonas más afectadas del país, junto a Andalucía y el centro peninsular. Mientras en el litoral mediterráneo o Canarias se esperan niveles leves, el suroeste concentrará los picos más elevados.

El presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la SEAIC, Juan José Zapata, ha explicado que "no solo hay que tener en cuenta los niveles de polen de gramíneas, sino también de otros tipos", lo que puede generar un efecto acumulativo y aumentar la intensidad de los síntomas en los pacientes.

En este sentido, también influirán otros pólenes como el del olivo, especialmente relevante en provincias como Badajoz, lo que contribuye a un escenario más complejo para las personas alérgicas.

El cambio climático alarga y agrava la temporada

Los especialistas han advertido de que la alergia al polen ya no se limita a la primavera. El coordinador de la Comisión de Comunicación de la SEAIC, Pedro Ojeda, ha señalado que el cambio climático está adelantando la floración y prolongando los periodos de polinización. "Nos encontramos ante la tormenta perfecta para que cada vez más personas padezcan alergias respiratorias", ha afirmado.

A este fenómeno se suma la contaminación ambiental, que no solo irrita las vías respiratorias, sino que también potencia la capacidad alergénica del polen y debilita las barreras naturales del organismo, amplificando la respuesta inmunitaria.

Más pacientes y falta de especialistas

La SEAIC ha alertado además del aumento sostenido de las enfermedades alérgicas. Actualmente, la rinoconjuntivitis afecta a entre 7 y 8 millones de personas en España, mientras que cerca del 35% de la población presenta algún tipo de alergia, una cifra que podría alcanzar el 50% en los próximos años.

El presidente de la sociedad, Ignacio Dávila, ha reclamado más especialistas y mejor formación, al tratarse de una disciplina aún poco implantada en el ámbito académico.

Consejos para reducir la exposición al polen

Ante esta situación, los alergólogos han recomendado adoptar medidas preventivas:

👉 No tender la ropa al aire libre: las prendas actúan como "imanes de polen" y pueden introducirlo en casa.

👉 Ventilar solo a primera hora o por la noche: evita abrir las ventanas durante todo el día, cuando la concentración de polen es mayor.

👉 Evitar ejercicio en parques y jardines: especialmente en momentos de alta polinización.

👉 Usar mascarilla FFP2 y gafas de sol: ayudan a reducir la exposición al polen en exteriores.

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👉 Iniciar la medicación de forma preventiva: incluso antes de tener síntomas, sobre todo en episodios de alta concentración.