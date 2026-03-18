Los médicos vuelven a las calles extremeñas sin visos de diálogo: "Así no podemos seguir más"

Una nueva semana de huelga nacional de médicos a la que se suma Extremadura (del 16 al 20 de marzo) con las mismas razones de siempre: mejorar las condiciones laborales de los facultativos con jornadas como las de otros trabajadores que permitan la conciliación y el descanso, entre otras cosas, y todo ello negociado en un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades de la profesión médica.

"Así no podemos seguir más", han asegurado responsables del Sindicato Médico de Extremadura (Simex) antes de comenzar la manifestación celebrada esta mañana en Cáceres, que también se ha repetido en Badajoz. Sin embargo, no hay visos de diálogo para solventar la situación: "queremos denunciar el bloqueo institucional que tiene la ministra, es inadmisible que ante esta situación conflicto permanente ni siquiera abra una puerta a la negociación con el sindicato convocante", han destacado.

La protesta de los médicos parece enquistada y las últimas declaraciones realizadas por la ministra de Sanidad marcan más distancias, tras considerar que podría haber motivos políticos en las movilizaciones. "Los motivos políticos los tendrá ella, nosotros no", han asegurado tanto Evelio Robles, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres y vicepresidente de Simex, como María José Rodríguez Villalón, secretaria general de Simex.

La ginecóloga cacereña Lucía Serrano junto a otras compañeras. / EL PERIODICO

En esta línea, una de las manifestantes en Cáceres ha querido desmarcar al colectivo también de la presencia de los políticos que han acudido en la protesta en la ciudad, como el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, y el líder de Vox, Óscar Fernández. "Esto no es una reivindicación política, viene de atrás y no es contra el gobierno de unos ni de otros, no queremos que se nos vincule con ningún partido", ha asegurado Lucía Serrano, ginecóloga del San Pedro de Alcántara.

"A las dos de la mañana cobramos menos que a las dos de la tarde"

Ella misma ha explicado que el problema tiene "difícil solución", porque supondría una reestructuración integral: "el sistema sanitario está estructurado en base a la explotación de este colectivo; hacen falta muchos más médicos para que podamos trabajar las mismas horas que cualquier otro trabajador de este país y eso exige una gran inversión".

Serrano ha resumido las reivindicaciones de los médicos: "queremos unas mejores condiciones laborales porque nadie en este país trabaja tantas horas como los médicos, que hacemos hasta 1.500 horas extras al año, cuando el resto de trabajadores hacen 80 horas máximo; hay semanas de hasta 96 horas de trabajo en época de vacaciones de nuestros hijos, en fines de semana...". Y esas jornadas extraordinarias para los médicos no son voluntarias, sino obligatorias "y además las cobramos por debajo de la hora de guardia: a las dos de mañana estamos cobrando menos que a las dos de la tarde", ha explicado.

Un momento de la manifestación, esta mañana en Cáceres. / EL PERIODICO

Por su parte, Evelio Robles ha incidido también en las demandas del colectivo, como una jornada "acorde a la que se estable a nivel europeo", que permita la conciliación y una adecuada reclasificación profesional que reconozca la especialización y la responsabilidad de los médicos. Ha reivindicado también el Estatuto Marco propio "como tienen en muchos países europeos como Portugal, Italia, Francia, Suiza...".

Un estudio económico y un cambio generacional de profesionales

Sobre las últimas palabras de la ministra, que también ha insistido esta semana en que el Estatuto Marco ya negociado con Satse, CCOO, UGT y CSIF recoge importantes mejoras laborales que tienen que desarrollar las comunidades, Robles ha solicitado al Ministerio que haga un estudio económico y que coordine esas medidas de mejora dentro del Consejo Interterritorial de Salud para ver si es posible llevarlas a cabo no, "porque es muy fácil elegir la comida sin pagar el plato".

Por su parte, Rodríguez Villalón ha insistido en que la ministra de Sanidad "no ha querido negociar con nosotros" y en que el Estatuto Marco tiene un ámbito nacional para poder desarrollar otras cosas luego a nivel de las comunidades, "que no venga con esas salidas porque no son así". Además, ha advertido que la profesión médica no puede seguir en las condiciones actuales porque hay que tener en cuenta que existe un cambio generacional de profesionales "que no pretenden ser esclavos de su trabajo y tener jornadas laborales tan abusivas".

Por último, ha defendido que los usuarios serán beneficiados también con las mejoras laborales de los médicos y que aunque las listas de espera aumenta con las jornadas de huelga de los médicos, serán estos los que las diminuirán también con la sobrecarga laboral. "Participamos en este conflicto para solucionar los problemas que tenemos sabiendo que vamos a tener que trabajar más para solventar las listas de espera".