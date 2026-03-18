Una nueva plataforma de enfermeras, con más de 700 integrantes, denuncia «irregularidades» en las oposiciones del SES

Las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) siguen trayendo cola. En este caso, son los aspirantes de las pruebas selectivas de la categoría de Enfermero/a los que han llevado sus quejas hasta la Consejería de Salud, donde se han reunido con la consejera Sara García Espada, entre otros responsables del SES, para denunciar una serie de «irregularidades» que se produjeron durante el examen, celebrado el pasado 28 de febrero.

Hay que recordar que justo tras la prueba, varios grupos de enfermeras manifestaron su malestar por la «dificultad» del examen, con muchas preguntas de legislación y gestión frente a las de práctica asistencial. Pero ahora esta no es la razón principal de las quejas que han elevado hasta la consejería. «Nuestras reivindicaciones van enfocadas a una cantidad de irregularidades presenciadas por distintas personas, que vamos a poner en conocimiento de un gabinete jurídico», asegura una de las portavoces del colectivo que se ha creado «de forma espontánea» tras la oposición y que cuenta con más de 700 integrantes: Plataforma Enfermería Justa SES.

Sin dar muchos detalles ante las posibles actuaciones legales que pudieran emprendan, asegura que tienen que ver con el tema de las plantillas, «inaniciones por parte de los colaboradores»,...

"No es una pataleta ni una guerra contra compañeros ni la administración"

Una de las portavoces de la plataforma asegura que esto «no es una pataleta de 4.000 personas suspendidas» y tampoco una guerra entre compañeros ni contra la administración. «Respetamos a los que han superado el examen, no vamos contra nadie, sino contras las irregularidades que se han vivido en varias aulas, especialmente en sedes de Badajoz».

Tras la exponer a los responsables de Salud sus motivos, desde la plataforma señalan la «buena predisposición a la escucha» de los responsables de la administración sanitaria que, apuntan, manifestó su preocupación por dichas irregularidades, algunas de las cuales señalan que se solventaron en el momento, «pero otras no».

Por esta razón, los opositores consideran que la administración debería hacer algo al respecto para defender unos procesos selectivos «apropiados, justos y que no violen nunca los principios de igualdad, mérito y capacidad», que es lo que solicitan desde la plataforma. «Queremos que se investigue lo ocurrido y que se adopten las medidas necesarias para garantizar que los procesos selectivos del sistema sanitario público se desarrollen con todas las garantías», señala el colectivo en sus redes.

A la espera de los resultados oficiales, tanto opositores como el sindicato Satse temen un aluvión de suspensos y que se queden plazas vacantes. Si se confirman las estimaciones realizadas a través de las academias apenas habría entre un 15% de aprobados entre los más de 4.600 aspirantes presentados para optar a las 569 plazas (497 de turno libre).