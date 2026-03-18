Nuevo nombramiento
Pilar Coslado entra en la dirección de la CEOE y refuerza la voz del empresariado de Extremadura en Madrid
La CEO de Almattia Formación & Eventos Empresariales se incorpora a la junta directiva de la patronal nacional y consolida la presencia de Creex en los principales órganos de representación empresarial
Pilar Coslado Santibáñez, CEO de Almattia Formación & Eventos Empresariales, ha sido nombrada miembro de la Junta Directiva de CEOE, la principal organización de representación empresarial de España. Su incorporación supone un nuevo avance para la presencia de Extremadura en los órganos nacionales de decisión económica y empresarial, en un momento clave para la defensa de los intereses productivos de la comunidad autónoma.
Este nombramiento refuerza además el peso de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) en la estructura de la patronal española, según se asegura desde esta entidad en una nota de prensa. En ella se destaca asimismo que la Creex consolida así su papel "como única organización representativa de todo el tejido productivo extremeño en la cúpula empresarial española", donde ya contaba, de forma directa o a través de sus asociaciones adscritas, con tres representantes en la directiva de CEOE y uno más en su Comité Ejecutivo, único representante extremeño en ese órgano. A ello se suman otros cuatro miembros en la directiva de Cepyme, entre ellos la propia Pilar Coslado.
Dilatada trayectoria
La empresaria cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito organizativo y empresarial. Coslado forma parte también de la dirección de la Confederación Empresarial de la Provincia de Badajoz (COEBA), la organización más representativa del empresariado pacense, lo que refuerza aún más su perfil dentro de las estructuras de representación del sector privado extremeño.
Presencia pública
Su figura también ha destacado en otros espacios públicos vinculados al pensamiento empresarial y al compromiso social. Además de su actividad como empresaria, Pilar Coslado mantiene una presencia habitual en prensa y se ha consolidado como una voz reconocida en la defensa de la igualdad en la empresa y el liderazgo femenino. En este ámbito, su trabajo fue reconocido recientemente en los premios de igualdad de la Diputación de Badajoz por la labor desarrollada en torno al Congreso Mujer 360º, convertido ya en una cita de referencia en materia de compromiso con la igualdad.
Con esta incorporación a la dirección de CEOE, Creex y sus organizaciones adscritas —Coeba, FEC y FEP— fortalecen su capacidad de interlocución en el escenario empresarial español. El nombramiento llega en un contexto especialmente relevante para Extremadura, con la necesidad de afrontar incertidumbres económicas sin renunciar a las oportunidades de crecimiento e industrialización del territorio.
Valoraciones
Tras conocerse su designación, la propia Pilar Coslado agradeció la confianza depositada y reivindicó el papel que quiere seguir desempeñando en el ámbito nacional. “Seguiré llevando, como hago en Cepyme, la voz del empresariado extremeño a las organizaciones nacionales, y también la voz de las empresarias a todos los ámbitos de decisión, para seguir avanzando en la igualdad de oportunidades”, afirmó Coslado.
Desde Creex y Coeba también trasladaron su felicitación por este nombramiento y subrayaron su relevancia para la región. “El tejido productivo extremeño da un paso más a través de su organización más representativa para incorporar a personas válidas y de reconocida trayectoria a los foros de representación nacional”, señalaron ambas organizaciones. En esa misma valoración añadieron que “Extremadura, por sus peculiaridades y los lastres históricos que arrastramos, debe contar con altavoces eficaces para hacer que sus demandas, nuestras demandas, sean escuchadas”.
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