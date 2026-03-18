Rafael Benjumea, director de Diamond Foundry: "Extremadura ha hecho muy bien los deberes en energías renovables"

Extremadura ha consolidado durante las dos últimas décadas una posición ventajosa en energías renovables y, a juicio de Rafael Benjumea, ese recorrido debe traducirse ahora en una nueva fase de industrialización. El director general de Diamond Foundry y presidente de Benbros ha asegurado este miércoles en Badajoz que la comunidad "ha hecho muy bien los deberes" en este ámbito y que el siguiente paso pasa por convertir esa fortaleza energética en un factor de atracción de empresas y actividad productiva.

Benjumea ha realizado estas declaraciones antes de impartir la conferencia "La oportunidad de industrialización de Extremadura de la mano de las energías renovables: La fábrica de diamantes de Trujillo", organizada en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País.

Aprovechar la ventaja energética

Durante su intervención ante los medios, Benjumea ha señalado que el objetivo debe ser "concienciar y convencer" sobre la oportunidad que se abre tanto para España como para Extremadura a partir de la capacidad energética ya disponible. En su opinión, la comunidad cuenta con una ventaja competitiva construida durante años gracias a su apuesta por las renovables, una base que ahora debe aprovecharse para captar industria.

El presidente de Benbros y director general de Diamond Foundry, Rafael Benjumea. / Europa Press

Como ejemplo de ese proceso ha situado la fábrica de diamantes de Trujillo, aunque ha apuntado también a otros sectores que podrían asentarse en la región en el futuro. Entre ellos ha citado el procesamiento de datos, el hidrógeno cuando alcance viabilidad comercial y otras actividades industriales vinculadas a ese nuevo escenario energético.

Industria, regulación y talento

El responsable de Diamond Foundry ha defendido además que esta estrategia necesita avanzar de forma conjunta, tanto en el plano regulatorio como en el social. Según ha expuesto, el desarrollo industrial no solo exige atraer empresas, sino también generar las condiciones adecuadas para captar profesionales y consolidar un ecosistema capaz de sostener ese crecimiento.

Su planteamiento vincula así la disponibilidad de energía renovable con la creación de empleo cualificado y con una política industrial que permita a Extremadura ir más allá del papel de territorio productor de energía.

La ampliación de Trujillo

En relación con la ampliación de la fábrica de diamantes de Trujillo, Benjumea ha explicado que las obras se encuentran en una fase inicial centrada en el movimiento de tierras. Aun así, ha subrayado que, una vez arranca el proyecto, el desarrollo suele acelerarse, como ya ocurrió en la fase anterior.

También ha destacado que la experiencia acumulada y la infraestructura ya existente alrededor de la planta permitirán avanzar con mayor rapidez en esta nueva etapa. Sobre una fecha cerrada de finalización, ha evitado concretarla y ha indicado que dependerá de factores como la climatología o la disponibilidad de contratas, aunque ha reconocido que la intención de la empresa es que la nueva fase esté terminada y operativa el próximo año.

A la conferencia han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, además de representantes de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País y del ámbito empresarial e institucional de la comunidad.