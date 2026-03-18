Un terremoto en el mar de Alborán se siente en varias ciudades de Extremadura

Un terremoto registrado de madrugada en el mar de Alborán se ha dejado sentir también en varios puntos de Extremadura, pese a que su epicentro se localizó a cientos de kilómetros del territorio extremeño. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) sitúa este seísmo en una de las áreas con mayor actividad sísmica del Mediterráneo occidental, una zona donde son frecuentes los movimientos superficiales de magnitud baja o moderada.

El seísmo, de magnitud 4,4, se registró a las 00:24 horas de este miércoles.

Según la información sísmica oficial del IGN, los terremotos liberan energía en forma de ondas que se propagan en todas direcciones. Esa difusión explica que un temblor originado en el mar de Alborán pueda percibirse lejos del epicentro, especialmente cuando alcanza una magnitud suficiente y las condiciones de propagación de las ondas favorecen que el movimiento llegue a áreas alejadas.

Fallas activas

El mar de Alborán, además, no es una zona cualquiera. El IGN la define como uno de los dominios sísmicos más activos del Mediterráneo occidental, con una sismicidad controlada por sistemas de fallas activas que cruzan la cuenca. Esa actividad está ligada a la posición de la península Ibérica en el borde de contacto entre las placas Euroasiática y Africana, uno de los factores que explican la recurrencia de terremotos en el sur y sureste peninsular.

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En este caso, el seísmo se ha notado no solo en Andalucía, sino también en otros puntos más alejados. De hecho, informaciones difundidas este miércoles recogen que el temblor fue percibido fuera de Andalucía, entre otros lugares en Cáceres, Azuaga o Almendralejo.