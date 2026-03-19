CRISOL-FORMAS impulsará 300 nuevos contratos en Extremadura tras lograr pleno empleo para 15 personas vulnerables

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha participado este jueves en la clausura la primera fase del proyecto CRISOL FORMAS 'Don Bosco Formando para Acoger', que ha formado a 15 personas, mayoritariamente mujeres, que tendrán una inserción laboral del 100%.

Los participantes se acogerán ahora a la segunda fase, cuya convocatoria fue aprobada el martes en Consejo de Gobierno, y que permitirá la contratación de alrededor de 300 personas. En este sentido, el consejero ha destacado que la inversión aprobada el martes es de 1'8 millones de euros, frente a un millón de la anterior, y se contratarán a 300 personas en empresas privadas durante tres meses, frente a algo menos de 200 en la anterior, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La etapa que este jueves ha terminado del CRISOL-FORMAS, orientado a personas vulnerables en ciudades de más de 20.000 habitantes es especialmente importante "porque les sirve para sentar las bases del itinerario de inserción sociolaboral la formación, la experiencia laboral y el acompañamiento personalizado", ha dicho el consejero.

Formación y empleo

Durante seis meses, han participado en un modelo que combina formación en alternancia con el empleo; con contrato, salario y cotización a la Seguridad Social, adquiriendo competencias profesionales en el ámbito de la hostelería y el alojamiento. Además han mejorado sus competencias personales, digitales y sociales, que son claves para acceder y mantenerse en el mercado laboral.

El consejero de Economía, Guillermo Santamaría, junto al resto de asistentes a la clausura. / El Periódico

El consejero ha agradecido a la Fundación Don Bosco Salesianos Social su compromiso y su trabajo constante con las personas que más lo necesitan, así como a todo el equipo técnico, docente y de acompañamiento que ha hecho posible este proyecto.

Subvención media

Las empresas contratantes contarán con una subvención media de unos 6.000 euros por persona, que cubre salario, cotizaciones y un refuerzo específico para la tutorización.

"El Gobierno de María Guardiola ha reforzado la figura del tutor, que acompaña a los participantes también durante la segunda fase, tanto desde la entidad promotora como desde la propia empresa, para ayudarles en la adaptación, resolución de dificultades. Para ello se incluye un incremento del 7% en la ayuda para cubrir los costes de tutorización", se indica.

Inclusión social

Santamaría ha destacado que "el programa CRISOL-FORMAS busca no solo mejorar la empleabilidad, sino favorecer la inclusión social, reducir estigmas, implicar al tejido empresarial, ayudarle a cubrir sus necesidades de mano de obra, y generar oportunidades reales en zonas con mayores dificultades".

Convencidos de los beneficios de este programa, el Gobierno de María Guardiola lo ha reforzado en las últimas convocatorias. De esta forma, CRISOL-FORMAS 2022 contaba con ocho proyectos, 120 participantes, 1'2 millones de euros; y en el 2025 han sido 20 proyectos, 300 participantes y una inversión de 3'6 millones de euros, triplicando la inversión.

El consejero ha concluido que "el Gobierno de María Guardiola va a seguir apostando por programas como este, que ponen a las personas en el centro y demuestran que la formación y el empleo son las mejores herramientas para la inclusión y la igualdad de oportunidades", se asevera en la mencionada nota.