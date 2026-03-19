Extremadura lidera el crecimiento del empleo en Semana Santa con 2.895 contratos y define los perfiles más demandados

Extremadura registrará el mayor crecimiento de la contratación para la campaña de Semana Santa de 2026, frente a otras comunidades, con 2.895 contratos previstos, lo que supone un aumento del 17,8% respecto a 2025, cuando se firmaron 2.458. Según las previsiones de Randstad, la comunidad se sitúa muy por encima de la media nacional (12,1%) y encabeza el incremento porcentual en el conjunto del país.

La provincia de Badajoz concentra el mayor volumen de contratación, con 2.025 contratos y un incremento del 18,4%, mientras que Cáceres alcanza los 870 empleos, con una subida del 16,5%.

Ambas provincias reflejan el impulso de la actividad turística durante estas fechas, con un aumento de visitantes que se traduce directamente en más oportunidades laborales.

Mucho crecimiento, pero menos volumen que otras regiones

En el conjunto de España, la campaña genera 164.160 contratos, un 12,1% más que el año anterior. A pesar de liderar el crecimiento, Extremadura se mantiene entre las comunidades con menor volumen total de empleo, junto a La Rioja (1.005 contratos), Navarra (1.970) y Cantabria (2.165).

Esta cifra refleja el tamaño más reducido de su mercado laboral en comparación con regiones como Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, que concentrarán casi seis de cada diez contratos que se generarán en todo el país durante esta campaña.

El sector de la hostelería vuelve a ser el gran motor de la campaña, tanto en Extremadura como en el global del país, donde concentrará cerca del 87% de los contratos a nivel nacional, con 142.300 empleos. Por detrás se sitúan el transporte y la logística (12.710 contratos) y el entretenimiento (9.150), impulsados por el aumento de desplazamientos y la actividad cultural y turística.

Las ocupaciones más buscadas

Entre los perfiles más demandados destacan camareros, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, todos ellos vinculados al auge del turismo. También crece la necesidad de conductores, repartidores y personal logístico, así como de guías turísticos y trabajadores del ocio.

Además, el sector sigue requiriendo perfiles más cualificados como jefes de sala, coordinadores de eventos o responsables de restaurante, reflejando una mayor profesionalización.

Jorge Valiente

Según ha señalado la directora regional de Trabajo Temporal de Randstad en la zona Sur-Levante, Ana Hervás, "el atractivo turístico de la región y el aumento de visitantes impulsan la contratación en sectores clave como la hostelería".

El reto del sector: encontrar trabajadores

Uno de los principales desafíos es la dificultad para atraer y retener talento en un contexto de alta demanda. Las empresas buscan perfiles con experiencia, capacidad de adaptación y dominio de idiomas.

Al mismo tiempo, la mejora de las condiciones laborales, la formación continua y la digitalización se consolidan como factores clave para reforzar la competitividad del sector y garantizar un servicio de calidad durante la campaña.