El impacto de la guerra en Irán
El gasóleo sube en Extremadura una media de 2,6 céntimos cada día
El promedio del carburante más usado ya supera en la región los 1,9 euros por litro en las dos provincias
El gasóleo de automoción (el habitual) se ha encarecido de media en torno a 2,6 céntimos de euro por litro cada 24 horas este mes en las gasolineras extremeñas. Según la publicación semanal de precios en estaciones de servicio de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), actualizada este miércoles con datos de la jornada anterior, cada día que iba pasando de marzo, el carburante más utilizado en España salía en promedio 2,61 céntimos de euro más caro en las gasolineras de la provincia de Badajoz y 2,56 céntimos en las de Cáceres. Tanto en una como en otra se sobrepasan ya los 1,9 euros de media (1,903 y 1,901, respectivamente).
De las 280 referencias de estaciones de servicio que dispensan gasóleo en la provincia de Badajoz, 11 lo venden a más de dos euros por litro. La más cara, una independiente en Valverde de Mérida, a 2,150 euros el litro. Las tres siguientes, también independientes, están situadas en Badajoz, San Vicente de Alcántara y Monesterio y lo comercializan a 2,146, 2,050 y 2,049, respectivamente. Los datos son del pasado martes, por lo que es probable que ya haya más por encima de esa frontera.
Del lado opuesto, una estación operada por Meroil en Valle de Santa Ana aparece con 1,549 euros por litro. Las siguientes diez con un coste más económico vuelven a ser independientes. Muchas de ellas son de cooperativas, encabezadas por las ubicadas en Villar de Rena (1,694 euros por litro) y Hornachos (1,700).
En la provincia de Cáceres (con 157 estaciones recogidas), tres de las cuatro gasolineras con un diésel habitual más caro en sus surtidores están cerca de la frontera portuguesa, de nuevo con operadores independientes. Dos en Moraleja (2,070 y 1,999) y otra en Valverde del Fresno (2,019). La restante, de Valcarce Atlántica, está en Aldea del Cano (1,999).
Dos puntos gestionados por Galp Energía, en Torreorgaz (1,419 euros por litro) y Nuñomoral (1,489), aparecen como los dos más baratos en este combustible, seguidos por una independiente en Pasarón de la Vera (1,619).
El precio medio del gasóleo registrado el martes en las gasolineras españolas es de 1,898 euros, mientras que los datos del último boletín de la UE lo situaban en 1,836, récord desde julio de 2022.
Precio de la gasolina
En cuanto a la gasolina 95, aunque menos, también se ha disparado de forma acelerada en lo que va de mes: 1,49 céntimos de euro por litro al día en las gasolineras de la provincia de Cáceres, donde ya promedia 1,778 euros; y 1,55 céntimos de euro en las de Badajoz, donde se vende a 1,755.
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