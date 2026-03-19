La UEx pone en marcha una Red de Puntos Violetas en colaboración con la Delegación del Gobierno

En colaboración con la Delegación del Gobierno, y dirigido a informar y prestar acompañamiento tanto a estudiantes como a la comunidad universitaria o entre su personal sobre cualquier tipo de violencia que afecte a la mujer. Junto a este primer Punto Violeta, la idea es que se vayan sumando más tanto en distintos centros como en los cuatro campus, en aras a contar con una red en la que se atienda cualquier situación que requiera consulta para posteriormente, y en función de la problemática, derivar cada caso a los recursos con los que se cuenta en Extremadura, como un centro de crisis o los juzgados dependiendo de la gravedad que se refiera. También se puede recomendar apoyo psicológico o acompañar a la víctima.

El rector de la UEx, Pedro M. Fernández, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, han rubricado este jueves en el campus pacense una declaración de intenciones para establecer una Red de Puntos Violeta, en un acto que ha contado con la presencia de la directora de la Unidad de Igualdad de la UEx, Belén Suárez, y el jefe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación en la región, Antonio Manuel Caracol. Posteriormente, han visitado el citado Punto Violeta en el campus de Badajoz.

En su intervención, el rector ha agradecido a la Delegación y al delegado el interés y su empeño, compartido con la UEx, en destacar todo lo relacionado con la igualdad, la diversidad y el papel de las instituciones públicas en la defensa de estos valores que son "absolutamente fundamentales", al mismo tiempo que ha considerado que las instituciones públicas tienen que "demostrar", como en el caso de la UEx, que no solo son centros formativos y de generación y transferencia del conocimiento.

De este modo, muestran su "vocación" y "responsabilidad" de conseguir que sea "igualitaria", en la que no se quede a nadie fuera y donde cualquier extremeño o persona procedente de fuera de la región que quiera estudiar en esta universidad "se vea bien acogido", por lo que ha señalado que es un "orgullo" y un "placer" firmar este acuerdo de colaboración con la Delegación del Gobierno, que les va a ayudar a impulsar esta iniciativa ante un tema en el que se debe tener "sensibilidad" y colaborar entre instituciones.

Por su parte, el delegado ha agradecido y ha considerado un "placer" firmar este acuerdo entre la UEx y la Delegación que ve un "paso importante", a la par que ha lamentado los "asesinatos" por violencia de género registrados y ha expuesto que es algo que las instituciones públicas no deben olvidar y ante lo que la universidad es "clave" en la instalación de este Punto Violeta, dado que en la misma se forman los futuros profesionales que van a trabajar para erradicar y luchar por la igualdad del ámbito sanitario, sociosanitario o jurídico, entre otros.

Y es que, como ha señalado, "la violencia de género es un problema de todos" y hay que combatirlo principalmente con la colaboración de las instituciones, mientras que cuando se instala un Punto Violeta supone que hay profesionales que se han preparado y han realizado los cursos oportunos para atender cualquier caso y dar la información necesaria, ya sea a alumnos o a su entorno y ante lo que ha reiterado lo "imprescindible" que es a este respecto la colaboración de los entornos de la víctima y la importancia de la inclusión de estas últimas en el sistema VioGén.

Objetivo

El objetivo, ha precisado a continuación Pedro M. Fernández, es instalar Puntos Violeta en distintos centros de la UEx y en los cuatro campus, ante lo que Belén Suárez ha puntualizado que la idea es continuar con el establecimiento de otros en el resto de los campus e "incluso" más dentro de cada uno al contar con distintos edificios o institutos de investigación. Para ello, es necesario que las personas que estén en estos espacios pasen por una formación, un proceso en el que se trabaja actualmente para que puedan sumarse a dichos puntos.

Antonio Manuel Caracol ha aseverado a su vez que solo en el caso de Badajoz hay entre cuatro o cinco Puntos Violeta permanentes en varios organismos de la Administración General del Estado como la Seguridad Social o Muface, así como en el Colegio de Farmacéuticos, al tiempo que ha explicado que la gente acude a los mismos para solicitar información y es derivada posteriormente, en función de la problemática que presenten como mujeres víctimas de violencia de género o sexual, a los recursos disponibles en la región.

Sobre los Puntos Violeta de la UEx, Suárez ha destacado la importancia de la conexión entre recursos y que se den a conocer esos otros centros o personas dirigidos a apoyar a las víctimas, así como y sobre todo que quienes refieran una situación de acoso, violencia o relacionada con el sexo o el género sepan que están acompañadas, mientras Caracol ha puesto el acento en que "a lo mejor" no están en disposición o no tienen la idea de denunciar y que se trata de un momento de asesoramiento y acompañamiento para su presentación posterior.

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"Que la comunidad universitaria sepa que hay un sitio al que acudir sobre todo", ha concluido el rector, "ya sea para obtener simplemente apoyo, para obtener información, para que se le pueda orientar sobre cómo proceder", pero que "haya un punto de referencia", porque de este modo las personas que sufren acoso por violencia de género, sexual o por cuestiones de trabajo pueden contar con uno al que acudir.