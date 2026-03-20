La Asociación NUR Extremadura busca familias para acoger a diez niños saharauis en verano
La Asociación NUR Saharaui Extremadura ha lanzado un "llamamiento urgente" para encontrar a familias que puedan acoger a diez menores saharauis durante el próximo verano dentro de su campaña 'Vacaciones en Paz'
A través de un comunicado, la asociación explica que tiene previsto traer 135 niños saharauis a pasar el verano en Extremadura, gracias a la colaboración de 131 familias, pero que hay diez menores que todavía no tienen un hogar asignado. En 2025, el programa permitió que 84 niños pasaran el verano en la región.
El programa tiene como objetivo ofrecer a menores saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) un entorno "seguro" durante los meses estivales, donde "puedan alejarse de las duras condiciones del desierto, recibir atención médica y participar en actividades educativas y culturales".
En concreto, permite que los niños puedan acceder a revisiones médicas, una alimentación "equilibrada" y un intercambio cultural "enriquecedor", fortaleciendo además "los lazos de solidaridad entre pueblos". Los menores, de entre 8 y 12 años, son acompañados en todo momento por un equipo de voluntarios con experiencia a fin de garantizar el bienestar tanto de los niños como de las familias de acogida.
La asociación defiende que este proyecto "no solo supone un respiro" para los menores, sino también una "experiencia transformadora" para las familias que participan.
Vacaciones en Paz es un programa organizado por NUR Saharaui Extremadura, la Delegación Saharaui para Extremadura y el Ministerio de Juventud y Deportes de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
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