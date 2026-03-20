Los empresarios estiman que la buena previsión turística para Semana Santa se extenderá hasta verano: “Extremadura es un destino seguro”

Extremadura lidera el crecimiento de la contratación en la campaña de Semana Santa de 2026, con 2.895 nuevos empleos previstos, un 17,8% más que en 2025, cuando se firmaron 2.458. Según las previsiones de Randstad, la comunidad se sitúa por encima de la media nacional (12,1%) y encabeza el aumento porcentual en España. Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), su secretario general, Javier Peinado, afirma que las previsiones apuntan a una campaña más favorable que la del año pasado por una Pasión más adelantada, el buen tiempo tras una interminable sucesión de borrascas, y una oferta regional que combina turismo de naturaleza, patrimonio, gastronomía, precios competitivos, seguridad y el creciente atractivo de la Semana Santa extremeña.

La provincia de Badajoz concentra el mayor volumen de contratación, con 2.025 nuevos empleos y un incremento del 18,4%, mientras que Cáceres alcanza los 870 (+16,5%). Aunque Extremadura lidera el crecimiento, se mantiene entre las comunidades con menor volumen total de contratos. En el conjunto de España, la Semana Santa genera 164.160, con especial peso en territorios como Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.

Una campaña mejor que 2025

La hostelería vuelve a ser el gran motor de la campaña. A nivel nacional concentra casi nueve de cada diez contratos, muy por delante del transporte, la logística y el entretenimiento. Entre los perfiles más demandados destacan camareros, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas. También crece la demanda de conductores, repartidores, personal logístico, guías turísticos y trabajadores del ocio. Junto a ellos, el sector sigue requiriendo perfiles de mayor responsabilidad, como jefes de sala, coordinadores de eventos o encargados de restaurante.

La evolución de los datos resulta evidente. «La Semana Santa del año pasado no fue todo lo buena que se prevé la próxima», incide Francisco Javier Peinado. Y ello porque la climatología no acompañó en 2025 (aguó el turismo rural y se truncaron algunas procesiones), pero parece que en principio sí lo hará en 2026, a lo que se unen distintos valores que confluyen en la región: «su combinación de turismo de naturaleza, aventura, experiencias, patrimonio y manifestaciones culturales como la Semana Santa, con mucho peso», junto con los precios, la gastronomía «y la seguridad que ofrece este destino», de ahí las buenas expectativas de cara a los próximos días.

Tras las lluvias..., la naturaleza

Extremadura ha tenido el tercer invierno más lluvioso desde 1991, con 447 l/m2. Las precipitaciones han sido un 186% superiores a la media. «Después de tantos temporales, la gente tiene muchas ganas de disfrutar del aire libre, del sol, de la primavera», explica Peinado. Y ahí converge «el valor añadido de Extremadura, de este turismo de naturaleza, de sensaciones, que esta comunidad ofrece», subraya.

«Ya tenemos los cerezos en flor, comienzan numerosas fiestas, las gargantas bajan a rebosar, las redes sociales se llenan de fotografías que generan importantes expectativas para la comunidad...», describe el secretario general de la Creex.

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«Ya tenemos los cerezos en flor, comienzan numerosas fiestas, las gargantas bajan a rebosar, las redes sociales se llenan de fotografías que generan importantes expectativas para la región...» Francisco Javier Peinado — Secretario General de la Creex

Se trata además de la comunidad con más costa dulce, 1.500 kilómetros, en cuyas aguas ha surgido un turismo náutico que ya tiene reservas hasta julio, con actividades como kayak, paddle surf, big paddle surf, barranquismo o paseos en barco.

Una fiesta temprana que da ventaja a Extremadura

Francisco Javier Peinado también valora el hecho de que la Semana Santa esté más avanzada en el calendario que el año pasado, porque a finales de marzo y principios de abril todavía no se busca un turismo de sol y playa con la misma intensidad que semanas más tarde. El viajero prioriza otros atractivos, «y ahí entra en juego la relevancia que está ganando la Semana Santa en Extremadura, con tres ciudades que han conseguido ya la declaración de Interés Turístico Internacional para sus procesiones (Cáceres, Mérida y Badajoz), unos logros que hay que agradecer al esfuerzo de los cofrades», destaca el secretario general de los empresarios extremeños.

Ello, unido a la gastronomía que ofrece la tierra, con una despensa excepcional y otras virtudes, «va consolidando a la región como un destino idóneo que puede competir con los grandes en este periodo vacacional».

Es cierto que aún se trata de un turismo prácticamente nacional. «Tenemos pendiente cautivar al viajero internacional, pero evidentemente somos muy conscientes de las limitaciones que aún sufrimos en infraestructura de transporte», lamenta Peinado.

Un destino seguro y ‘slow’ en un momento convulso

De hecho, los turistas que quieran desplazarse a lo largo y ancho de Extremadura saben que el coche supone su única opción. Y esto, que puede ser una desventaja, en los tiempos que corren no lo es tanto. Hay destinos directamente vinculados al avión y al tren que, por la situación de inseguridad que ahora genera la guerra, por el precio de los carburantes y por los problemas de la alta velocidad en España, van a perder turistas.

Pero Extremadura, en el centro del país, con la única opción del coche particular y con precios baratos frente a los costes de otros destinos, puede convertirse en una alternativa muy bien vista para esta Semana Santa. El sector tiene buenas vibraciones y por eso refuerza las plantillas.

Además, la región ha presentado este 2026 su oferta en Fitur como una alternativa real a destinos saturados, un espacio inmersivo y sensorial donde prima el turismo ‘slow’, sin prisas y sin las tensiones que ahora recorren el mundo.

Aprovechar el tirón

Aunque la guerra finalmente pueda retraer a algún turista, lo cierto es que «ahora mismo se mantienen las previsiones de reserva que había antes del conflicto, muy positivas tanto en hoteles como en alojamientos rurales», explica el responsable de la Creex, que se remite a las expectativas barajadas en la reciente asamblea de la Federación de Turismo Rural de Extremadura (Fextur).

Las buenas perspectivas para Semana Santa no se quedan ahí. Precisamente por estas características de la región, «la previsión es que se mantenga una buena ocupación hasta final de verano, porque se irán encadenando los puentes festivos, fines de semana y vacaciones en torno a una importante oferta rural y de patrimonio», destaca Peinado. Periodos que contribuyen «a fortalecer lo más importante, la marca Turismo de Extremadura», subraya.

Por tanto, el sector mantiene el desafío de atraer talento. Las empresas buscan profesionales con experiencia y capacidad de adaptación. Al mismo tiempo, la mejora de las condiciones laborales, la formación continua y la digitalización de los servicios se consolidan.