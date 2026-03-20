Marta Ugalde asume la presidencia de Foro Nuclear en plena cuenta atrás para Almaraz

La Asamblea General de socios de Foro Nuclear, reunida este viernes en Madrid, ha elegido por unanimidad a Marta Ugalde Martínez como nueva presidenta de la organización. El nombramiento sitúa al frente de la patronal nuclear española a una profesional con una estrecha vinculación con la central de Almaraz, una infraestructura clave para Extremadura.

Con esta designación, Foro Nuclear refuerza, según ha destacado la propia organización en una nota, su apuesta por un liderazgo basado en la autoridad técnica, la experiencia internacional y una visión estratégica del sector. La elección de Ugalde cobra además especial relevancia en Extremadura por su trayectoria en Centrales Nucleares Almaraz-Trillo y por el peso que la planta cacereña mantiene en el debate energético y económico de la región.

Trayectoria

Ingeniera Nuclear por la Universidad Politécnica de Madrid y con un Programa de Dirección General por IESE Business School, Marta Ugalde suma más de 25 años de experiencia en el ámbito nuclear. Hasta ahora ocupaba el cargo de directora de Supervisión Nuclear y Coordinación Internacional en Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, donde ha desarrollado buena parte de una carrera marcada por la alta responsabilidad técnica y organizativa.

Marta Ugalde, nueva presidenta de Foro Nuclear. / El Periódico

A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado puestos de responsabilidad en supervisión nuclear y gobernanza corporativa, contribuyendo al reconocimiento internacional del sector nuclear español. Su perfil profesional se ha consolidado en entornos de alta exigencia regulatoria y operativa, con una orientación permanente hacia la mejora continua, la cultura de seguridad y la excelencia en el funcionamiento de las instalaciones.

En el ámbito internacional, Ugalde también ha desarrollado una destacada labor en la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). Allí ha presidido el grupo de representantes de la industria nuclear formado por 21 organizaciones de 16 países y tres continentes, además de participar en el Comité Asesor de los Directores del Negocio Nuclear de WANO París.

Tras su elección, la nueva presidenta puso en valor el prestigio de la industria nuclear española. Marta Ugalde aseguró que representar al conjunto del sector, “con gran prestigio y reconocida internacionalmente como un referente de calidad excepcional”, supone un “auténtico privilegio”. En sus primeras palabras como presidenta, también trasladó su agradecimiento a Ignacio Araluce, su antecesor, por los nueve años al frente de la organización y por su papel en el fortalecimiento de Foro Nuclear.

Nueva etapa

La nueva etapa al frente de la asociación estará marcada, según señaló la propia Ugalde, por la defensa de un posicionamiento claro del sector en un momento decisivo. Marta Ugalde afirmó: “Nos encontramos en un momento decisivo. La energía nuclear ha demostrado ser un pilar esencial para dar respuesta a los grandes retos globales, siendo una fuente de energía asequible, que aporta estabilidad al sistema y garantiza el suministro de energía demostrando una extraordinaria resiliencia climática y geopolítica”. La nueva presidenta vinculó así el papel de la energía nuclear a la seguridad de suministro, la estabilidad del sistema eléctrico y la respuesta a los desafíos energéticos globales.

En esa misma línea, Ugalde defendió la continuidad del parque nuclear español mediante la interlocución con todos los agentes implicados. Marta Ugalde añadió: “Mediante un diálogo constante y constructivo con los diferentes interlocutores, continuaremos impulsando el liderazgo del sector nuclear español y trabajaremos por asegurar la continuidad de nuestras centrales, que se sitúan entre las mejores del mundo”. Sus palabras conectan directamente con el debate abierto sobre el futuro de centrales como Almaraz, cuyo devenir tiene una especial repercusión económica, laboral y social en Extremadura.

Marta Ugalde ejercerá la presidencia de Foro Nuclear durante los próximos dos años, con posibilidad de prorrogar su mandato por periodos sucesivos, de acuerdo con los estatutos de la organización. Su llegada a la presidencia refuerza el protagonismo de un perfil técnico vinculado a Almaraz en un momento especialmente sensible para el futuro de la energía nuclear y para los intereses de Extremadura.