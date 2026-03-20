Noventa años de la ocupación pacífica de 80.000 yunteros extremeños: reivindican el 25 de marzo como día de la comunidad

Noventa años después del levantamiento de los campesinos en Extremadura en 1936, la Asociación 25 de Marzo sigue viva en su lucha por mantener la memoria de la región y reivindicar esa jornada como el día de la comunidad autónoma. Este sábado (día 21) se celebrarán en Madroñera diversos actos en conmemoración de esa histórica revuelta, que marcó un antes y un después en la lucha social y laboral en la región.

El 25 de marzo de 1936, alrededor de 80.000 yunteros extremeños protagonizaron una de las ocupaciones pacíficas más grandes de la historia de España. En un solo día, los jornaleros se extendieron por 250.000 hectáreas de tierra en más de 280 pueblos de Extremadura, marcando un hito en la Reforma Agraria de la Segunda República. Provistos de azadas y herramientas agrícolas, los campesinos se dirigieron a los latifundios que, según la ley, deberían haber sido repartidos entre ellos. Sin embargo, el proceso de distribución de tierras había sido extremadamente lento y frustrante, dejando a los jornaleros con grandes expectativas incumplidas.

La FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra), que representaba a miles de campesinos en la región, dio la orden de esta gran ocupación. Fue una acción organizada y pacífica, sin confrontaciones con los terratenientes ni las autoridades, en la que los campesinos, al terminar la ocupación, regresaron ordenadamente a sus pueblos. Firmaron un acta en el ayuntamiento, dejando constancia de la acción, y al día siguiente continuaron con sus labores cotidianas. Con esta sola acción, los jornaleros lograron más tierra que la que se les había entregado en los últimos cinco años, demostrando el fracaso de las reformas anteriores.

Un homenaje a la historia: acto inaugural y proyecciones

Las actividades comenzarán este viernes, 20 de marzo, con un recital de poesías de Manuel Sánchez Gómez, poeta local asesinado en 1936, que se celebrará a las 18.00 horas en la Casa de la Cultura de Madroñera. Sánchez Gómez es recordado por su contribución cultural, pero también por ser una víctima de la represión que acompañó aquellos días de lucha.

Proyección y coloquio

Tras el recital, a las 20.00 horas se proyectará la película 'El 47', que será seguida de un coloquio en el que participarán Joana Vital, nieta de Manuel Sánchez Gómez; Antonio Torrico, amigo de Manolo Vital y ex presidente de la Asociación de Vecinos de Torre Baró; y Justa Calvo Borrallo, quien vivió una experiencia similar en Palomeras, en Madrid. Este coloquio permitirá no solo conocer la historia del levantamiento en Extremadura, sino también las implicaciones sociales y humanas que dejó en las generaciones posteriores.

Los campesinos, en los municipios, en su jornada más reivindicativa. / DAVID SEYMUR

Sábado: historia y reivindicación

El sábado 21 de marzo, las actividades comenzarán a las 10.00 horas con una charla sobre la historia del movimiento LGTBI en Extremadura, un tema que, aunque parece lejano, se vincula con la lucha por los derechos de los trabajadores y la libertad.

A las 11.20 horas tendrá lugar la mesa redonda sobre la conflictividad laboral en Extremadura, un tema que sigue siendo relevante en las luchas sociales y laborales de la región.

Extractivismo

A las 12.30 horas se celebrará otra mesa sobre los extractivismos en Extremadura, un asunto que ha generado debates sobre el impacto de las actividades mineras y energéticas en la región. A las 14.00 horas, se entregarán los Premios 25 de marzo a tres figuras destacadas en la lucha por los derechos sociales: la familia de Pablo Guerrero, Remigio Cordero y la activista Paca Blanco. Estos premios suponen un reconocimiento por parte de la asociación a aquellos que han mantenido la memoria del levantamiento de 1936.

Ya por la tarde, a las 16.00 horas, en el Colegio Marciano Curiel, se presentará el libro biográfico sobre Pablo Guerrero, escrito por Manuel Cañada, seguido de una actuación en directo del cantautor Miguel Ángel Gómez Naharro. Será una oportunidad para conocer más sobre la figura de Guerrero, un referente en la historia de la lucha obrera en la región.

Finalmente, la jornada culminará con el Festival 25 de marzo, que se celebrará a partir de las 18.00 horas en la nave multiusos de Madroñera, como broche a una jornada intensa de reflexión, homenaje y reivindicación.